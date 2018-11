Kasia Kowalska bez makijażu w basenie [INSTAGRAM]

Internauci zachwycają się zdjęciem Kasi Kowalskiej opublikowanym przez wokalistkę na Instagramie.

Kasia Kowalska zachwyciła fanów AKPA

45-letnia wokalistka wrzuciła na swój profil zdjęcie z basenu w jednym z ośrodków spa w Warszawie.



Wśród hasztagów Kasia Kowalska dodała m.in. #odpoczyneksienalezy i #stressrelieftherapy (chodzi o jeden ze sposobów radzenia sobie ze stresem).

Fotografia wywołała zachwyt wśród fanów. "Najlepsza śliczna mądra kobieta", "wyglądasz Kasiu obłędnie", "normalnie młodniejesz" - czytamy w komentarzach.



"Każdy w życiu szuka swojego miejsca i drogi, dzięki której ma jakąś równowagę. Dla mnie ten śpiew zawsze był formą ucieczki od rzeczywistości i formą terapii i tak jest do teraz. Tak to mnie wszystko trzyma w środku i dobrze się czuję" - mówiła wokalistka w "Dzień dobry TVN" w kwietniu, na dwa miesiące przed premierą płyty "Aya".

Ten album to pierwsza po 10 latach płyta Kasi Kowalskiej z premierowym materiałem.

Album "Aya" wokalistka zadedykowała niedawno zmarłemu ojcu.

Wydawnictwo promowały utwory "Alannah (tak niewiele chcę)" i tytułowa "Aya", zaprezentowana jeszcze w połowie 2016 r.

"Zawsze widzę szklankę do połowy pełną, ale wypełnioną trucizną. Staram się nie utonąć, trzymać na tej powierzchni, tafli wody, ale to bardzo dużo mnie kosztuje. Na tej płycie słychać, że część utworów jest taka, część taka. Ja tak naprawdę cały czas ze sobą walczę. Cały czas ciągnie mnie bardziej w stronę ciemnej strony mocy. No taka jestem" - wyjaśniła Kowalska w programie "Demakijaż" Krzysztofa Ibisza.



Cały odcinek z udziałem Kasi Kowalskiej możecie zobaczyć poniżej:



