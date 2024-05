Ekipa z Des Moines w stanie Iowa przez blisko trzy dekady działalności na metalowej scenie przechodziła spore zmiany składu. Trzon Slipknot stanowią Shawn Crahan (Clown), wokalista Corey Taylor, Sid Wilson oraz gitarzyści Jim Root i Mick Thompson.

Największe zmiany następowały w sekcji rytmicznej. Nie żyją już basista Paul Gray (zmarł w 2010 r. po przedawkowaniu) i perkusista Joey Jordison (2021). Ponad dekadę w zespole występował odpowiedzialny za instrumenty perkusyjne Chris Fehn, a pod koniec 2023 r. z grupą rozstał się perkusista Jay Weinberg, prywatnie syn Maksa Weinberga, perkusisty znanego m.in. z E Street Band Bruce'a Springsteena. Jay Weinberg w ostatnim czasie dołączył do Suicidal Tendencies.

Slipknot oficjalnie potwierdza

W tej formacji Weinberg zastąpił nowojorskiego perkusistę Greysona Nekrutmana, który pod koniec lutego wstąpił w szeregi Sepultury i weźmie udział w pożegnalnej trasie brazylijskiej legendy metalu (w jej ramach Sepultura zagra 21 listopada w katowickim Spodku). Nekrutman z kolei zajął w Sepulturze miejsce Eloya Casagrande, który na początku lutego, po 13 latach, opuścił skład słynnej formacji z Belo Horizonte.

"Zespół był zaskoczony, stało się to bowiem bez uprzedniego ostrzeżenia; natychmiast opuścił zespół, porzucając wszystko, co miało związek z Sepulturą" - z pewną dozą rozgoryczenia napisali członkowie Sepultury.

To już wówczas pojawiły się doniesienia o "innym przedsięwzięciu", jakiemu miał poświęcić się Eloy Casagrande. Internauci ruszyli na poszukiwania i odkryli, że muzyk z Brazylii faktycznie dołączył do Slipknot. 25 kwietnia zagrał swój pierwszy koncert w barwach tego zespołu, występując w Pioneertown w Kalifornii. Grupa oficjalnie potwierdziła to 1 maja, a maski (jeden z symboli Slipknot) nawiązują do wizerunku z debiutanckiej płyty, która świętuje 25-lecie.