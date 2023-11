Już w kwietniu Timbaland, który współpracował z Justinem Timberlakiem nad jego najnowszym albumem, zapowiedział, że płyta jest gotowa i czeka na decyzję piosenkarza, kiedy album miałby się ukazać.

O scenicznym powrocie piosenkarza mówili niedawno także jego koledzy z zespołu N Sync, zdaniem których Justin na przyszły rok planuje wielkie światowe tournee. Sam piosenkarz, jak na razie, nie zająknął się na temat tych planów, ale o tym, że coś jest na rzeczy poinformowała w rozmowie z dziennikiem "The Sun" osoba z jego otoczenia.

Wideo