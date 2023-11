Justin Timberlake planuje zemstę na Britney Spears? Zapadł się pod ziemię

Choć były partner Britney Spears po publikacji autobiografii piosenkarki, która ujawniła umiarkowanie pochlebne informacje z jego przeszłości, wybrał milczenie, to już internauci nie. Doprowadziło to do tego, że wokalista, który wciąż nie odniósł się w żaden sposób do zarzutów Spears, wyłączył możliwość komentowania swoich postów na Instagramie. Jak podają amerykańskie media, wpisy były "nienawistne i obrzydliwe". Coraz częściej mówi się o tym, że jest to tylko cisza przed burzą, bo piosenkarz jest namawiany do tego, aby swoją wersję wydarzeń przedstawił w formie... piosenki. Możliwe, że byłby to hit na miarę książki "Kobieta, którą jestem".

Justin Timberlake nie ma zamiaru komentować w mediach społecznościowych ostatnich zdarzeń / Hector Vivas/Getty Images /Getty Images