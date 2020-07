Judas Priest: Richie Faulkner został ojcem. George Lynch z Lynch Mob dziadkiem dziewczynki

Znany z metalowej grupy Judas Priest Richie Faulkner po raz pierwszy został ojcem. Matką dziewczynki jest Mariah Lynch, córka George'a Lyncha, byłego gitarzysty amerykańskiego zespołu Dokken.

Radosne wieści na swoim instagramowym profilu przekazał 65-letni George Lynch.

Na zdjęciu widzimy byłego gitarzystę grupy Dokken i obecnego lidera Lynch Mob grającego na gitarze. Obok niego siedzi Richie Faulkner (gitarzysta Judas Priest) karmiący butelką swoją córeczkę.

Matką dziewczynki o imieniu Daisy Mae jest Mariah Lynch, córka George'a Lyncha.



"Najdroższe idealne stworzenie w obecnym wszechświecie pojawiła się na naszym świecie 8 lipca" - napisał George Lynch, który po raz piąty został dziadkiem.

40-letni Richie Faulkner od 2011 r. jest gitarzystą legendy nurtu New Wave of British Heavy Metal. W składzie Judas Priest zastąpił K.K. Downinga. Z tym zespołem nagrał dwie studyjne płyty "Redeemer of Souls" (2014) i "Firepower" (2018).

"Wciąż uwielbiam Priest i chciałbym, żeby pewnego dnia mnie wezwali i wzięli do zespołu" - mówił na początku roku George Lynch.

Przypomnijmy, że Judas Priest będzie główną gwiazdą przyszłorocznej edycji Mystic Festivalu (Stocznia Gdańska, 2-4 czerwca 2021 r.).

Judas Priest w obecnym wydaniu koncertowym to: Rob Halford (wokal), Ian Hill (bas), Scott Travis (perkusja) oraz gitarzyści Richie Faulkner i Andy Sneap, współproducent ostatniej płyty "Firepower". Ten ostatni w lutym 2018 roku zmienił Glenna Tiptona, u którego zdiagnozowano chorobę Parkinsona.

