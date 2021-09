Na początku września w USA rozpoczęła się trasa "50 Heavy Metal Years", która wcześniej nie doszła do skutku przez pandemię koronawirusa. Grupa Judas Priest ( sprawdź! ) do początku listopada miała dać jeszcze kolejne ponad 20 występów w Ameryce Północnej. W lutym 2022 r. formacja ma powrócić do Europy, a 3 czerwca zaplanowano koncert w ramach Mystic Festival 2022 w Gdańsku.

Okazało się, że trasa została nagle przerwana z powodu zdrowotnych problemów gitarzysty Richiego Faulknera, który do zespołu dołączył w 2011 r. zastępując oryginalnego gitarzystę K.K. Downinga.

"Z ogromnym żalem musimy przesunąć pozostałą część naszej trasy w USA. Richie Faulkner ma poważne problemy zdrowotne z sercem, które spowodowały, że wylądował w szpitalu. Wszyscy wysyłamy wyrazy miłości do naszego Falcona życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy w komunikacie.

"Jak tylko otrzymamy nowe informacje o lekarzy, lub kiedy będziemy mogli ustawić nowe daty koncertów, to oczywiście to ogłosimy - bilety zachowują swoją ważność" - głosi oświadczenie opublikowane przez Chipster PR.

Mariah Lynch, dziewczyna muzyka i córka George'a Lyncha (były gitarzysta Dokken), przekazała informacje, że Faulkner przeszedł pilną operację serca.

"Dziękuję wszystkim za wasze wiadomości. [Richie] jest w stanie stabilnym i teraz odpoczywa. Jeśli go znacie, wiecie, że jest twardy i silny" - napisała na Instagramie.



Judas Priest w obecnym wydaniu koncertowym to: Rob Halford (wokal), Ian Hill (bas), Scott Travis (perkusja) oraz gitarzyści Richie Faulkner (w 2011 r. zastąpił K.K. Downinga) i Andy Sneap, współproducent ostatniej płyty "Firepower". Ten ostatni w lutym 2018 roku zmienił Glenna Tiptona, u którego zdiagnozowano chorobę Parkinsona.

