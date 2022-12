Jo Mersa Marley nie żyje. Wnuk Boba Marleya miał 31 lat

Jo Mersa Marley ( posłuchaj! ) to najstarszy syn Stephena Marleya. Zadebiutował w 2014 r. EP-ką "Comfortable".

U boku swojej szerokiej rodziny wystąpił podczas Kaya Fest w 2018 r. - imprezie z okazji 40-lecia płyty "Kaya" Boba Marleya & The Wailers, która przyniosła takie nagrania, jak m.in. "Satisfy My Soul", "Is This Love", "Kaya" i "Sun Is Shining". W 2021 roku wydał album, pt. "Eternal".

Jo Mersa został znaleziony w swoim samochodzie po tym, jak zmarł w wyniku ataku astmy. Piosenkarz pozostawił po sobie żonę i córkę.

Clip Jo Mersa Marley Everlasting - & MINJ

Muzyk wystąpił w 2011 roku w Polsce podczas Ostróda Reggae Festival u boku swojego ojca.

"Nie żyje wnuk Boba, Jo Mersa Marley. W 2011 roku wystąpił na ORF ze swoim ojcem, Stephenem Marley'em. RIP" - napisano na profilu festiwalu.

Bob Marley i jego dziedzictwo

Oficjalnie Bob Marley ( posłuchaj! ) miał 10 dzieci plus adoptowaną Sharon, córkę swojej żony Rity Marley z poprzedniego związku.

Tylko czwórkę urodziła mu Rita - Cedellę (ur. 1967), Davida "Ziggy" (1968), Stephena (1972) i Stephanie (1974). W przypadku tej ostatniej matka Boba twierdziła, że jej ojcem był mężczyzna, z którym Rita miała romans.

Pozostałe dzieci (poza oficjalnie uznaną szóstką inne źródła dodają kolejną dwójkę) to owoce pozamałżeńskich romansów Marleya z innymi kobietami. Kolejno na świat przychodzili: Robert "Robbie" (1972), Rohan (1972), Karen (1973), Julian (1975), Ky-Mani (1976), Damian "Jr. Gong" (1978) i Makeda Jahnesta (1981), która urodziła się kilkanaście dni po śmierci Boba.

"Małżeństwo to pułapka, mająca nas kontrolować" - miał powiedzieć kiedyś Bob o swoim burzliwym związku z Ritą.

Król muzyki reggae zmarł 11 maja 1981 r. w Cedars of Lebanon Hospital w Miami na Florydzie na raka skóry. Miał zaledwie 36 lat.

Dzieci Marleya pod koniec lat 70. utworzyły grupę The Melody Makers (w drugiej połowie lat 80. działającą pod nazwą Ziggy Marley and the Melody Makers), w której obok liderującego Ziggy'ego występowali także Sharon, Cedella i Stephen. Największą popularność zdobył nagrywający od 2003 roku solo Ziggy, mający na koncie kilka nagród Grammy.

Bob Marley (1945-1981) 1 / 18 fot. Michael Putland / Hulton Archive Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Na własną rękę (poza członkami Melody Makers) działają także Julian, Ky-Mani i Damian, który ma w dorobku współpracę z m.in. Nasem (płyta "Distant Relatives"), supergrupą SuperHeavy (w składzie m.in. Mick Jagger, Dave Stewart z Eurythmics i Joss Stone), Gwen Stefani, Skrillexem i Seanem Paulem.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SuperHeavy Miracle Worker

Muzyczne tradycje kontynuuje też kolejne pokolenie Marleyów: Skip (syn najstarszej córki Boba - Cedelii), Jo Mersa (syn Stephena) i Daniel Bambaata (syn Ziggy'ego). Popularność Skipowi dał przebój "Chained to the Rhythm" Katy Perry, którego jest współautorem (wystąpił też w nim).