Jak podały amerykańskie media Jim Beard zmarł w jednym z nowojorskich szpitali, a przyczyną śmierci były komplikacje zdrowotne spowodowane nagłą chorobą. Muzyk zmarł w otoczeniu rodziny.



Bearda pożegnano również na stronie Steely Dan. "Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela i kolegi z zespołu" - czytamy.

Kim był Jim Beard?

Urodzony w 1960 roku w Pensylwanii Jim Beard był pianistą, kompozytorem i producentem. Pracował m.in. z Johnem McLaughinem, Pathnem Methenym i Waynem Shorterem. Na swojej stronie Beard zaznacza, że jest autorem ponad stu kompozycji. Ponadto wydał sześć albumów solowych oraz współpracował z cenionymi orkiestrami.

Reklama

W 2007 roku otrzymał nagrodę Grammy za współpracę przy albumie Becker Brothers - "Some Skunk Funk" - w kategorii najlepszy instrumentalny album jazz.

W 2008 roku Beard dołączył do rockowej kapeli Steely Dan, w której działał aż do śmierci. Grupa występowała przed The Eagles na ich wielkiej, pożegnalnej trasie koncertowej "The Long Goodbye".

Ostatni występ muzyka z grupą odbył się 20 stycznia w Phoenix w stanie Arizona.