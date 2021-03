Jest pełny zwiastun filmu dokumentalnego o Tinie Turner. Kiedy premiera?

"Zobaczcie, czego dokonałam w trakcie całego życia i z takim ciałem. Urodziłam się na polach bawełny. Wzniosłam się ponad to, czego mnie nie nauczono" - tymi słowami Tiny Turner rozpoczyna się zwiastun dokumentalnej produkcji HBO zatytułowanej "Tina". Premiera filmu będzie miała miejsce 27 marca tego roku na platformie HBO GO. Teraz obejrzeć można już jego zwiastun.

Zwiastunem filmu "Tina" pochwaliła się sama Tina Turner na swoim oficjalnym koncie na Twitterze. "To jedyny sposób na to, by opowiedzieć moją historię. Jestem podekscytowana tym, że mogę podzielić się z wami zwiastunem filmu, który będzie niepowtarzalną okazją do tego, żebyście mogli uzyskać wcześniej niedostępny wgląd w moje życie" - napisała wokalistka o dokumencie wyreżyserowanym przez Daniela Lindsaya i T.J. Martina.

"Zespół należał do Ike'a [Turnera, pierwszego męża Tiny], ale to Tina była jego najbardziej błyszczącą gwiazdą" - chwali Tinę Turner jedna z osób wypowiadających się w zwiastunie dokumentu "Tina", która wspomina o początkach kariery wokalistki u boku jej ówczesnego męża.

"Kiedy zobaczyłam, jak tańczy, było to jedyną rzeczą, na jaką mogłam już potem patrzeć" - zachwyca się inna osoba. Szybko jednak sama Tina Turner nie pozostawia wątpliwości, co kryło się za tym sukcesem. "Byłam prześladowana. Inaczej nie sposób opowiedzieć tej historii" - mówi Turner o swojej burzliwej relacji z Ikiem.

Ich małżeństwo rozpadło się z hukiem w 1978 r., gdyż Ike Turner okazał się damskim bokserem, uzależnionym od narkotyków i alkoholu. Muzyk zmarł w grudniu 2007 r w wieku 76 lat z powodu przedawkowania kokainy.



"Poznajcie kobietę stojącą za imieniem Tina" - czytamy w oficjalnym opisie dokumentu HBO. To odkrywcze i intymne spojrzenie na życie i karierę ikony muzycznej.

Film ukazuje nieprawdopodobny początek jej drogi do sławy oraz osobiste i zawodowe zmagania, jakim musiała stawić czoła przez całą karierę, a także jeszcze bardziej nieprawdopodobne odrodzenie Tiny Turner, które doprowadziło ją do miana jednego z największych światowych fenomenów muzycznych lat 80. ubiegłego wieku.

W filmie znalazła się oszałamiająca liczba materiałów archiwalnych obejmujących sześćdziesiąt lat kariery Turner. Są w nim też wywiady m.in. z Angelą Bassett, Oprah Winfrey, dziennikarzem Kurtem Loderem, którego książka "Ja, Tina" zainspirowała twórców filmów, dramatopisarzem Katorim Hallem, autorem musicalu o życiu Tiny Turner, a także jej mężem, byłym kierownikiem wytwórni muzycznej, Erwinem Bachem.