Tina Turner w duecie z Kygo. Zobacz nową wersję przeboju "What's Love Got To Do With It"

Tina Turner nawiązała współpracę z norweskim DJ-em i producentem Kygo. Efektem jest odświeżona wersja hitu wokalistki "What's Love Got To Do With It". To pierwsza aktywność muzyczna 81-letniej gwiazdy od dziewięciu lat.

Tina Turner zdecydowała się pomóc Kygo /Aaron Rapoport/CORBIS OUTLINE/Corbis /Getty Images

Tina Turner w ciągu całej kariery na świecie sprzedała ponad 180 milionów płyt i wylansowała takie przeboje jak "Let's Stay Together" (posłuchaj!), "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero" (posłuchaj!) oraz "What's Love Got to Do It". Na początku 2017 roku została uhonorowana specjalną nagrodą Grammy za całokształt działalności.

Reklama

Sama Tina po wielu latach sławy stara się unikać kontaktu z mediami (w maju 2009 r. pożegnała się ze sceną), a spokój odnalazła w Szwajcarii (od 2013 r. posiada obywatelstwo tego kraju, zrezygnowała wówczas z amerykańskiego).

Turner przyznawała, że odpowiada jej życie w Europie, gdzie nie jest tematem serwisów plotkarskich, a paparazzi nie śledzą każdego jej kroku.

Tina Turner na premierze musicalu "Tina" na Broadwayu 1 / 6 Przedpremierowe pokazy musicalu "Tina" odbyły się na West Endzie w marcu 2018 r. Reżyserką sztuki została Phyllida Lloyd, która popularność zdobyła dzięki musicalowi "Mamma Mia!" opartym na piosenkach grupy ABBA. To właśnie Lloyd dekadę później przeniosła sztukę na ekran, a jej kinowy debiut reżyserski (w obsadzie m.in. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth i Amanda Seyfried) przyniósł ponad 615 mln dolarów. Producentem "Tina. The Musical" wcześniej ogłoszono utytułowanego Joopa van den Ende'a, współzałożyciela firmy Endemol oraz właściciela Stage Entertainment, jednej z największych europejskich firm z branży rozrywkowej. To właśnie Ende przez lata zabiegał o przychylność Tiny Turner i wreszcie dopiął swego, bo wokalistka oficjalnie zaakceptowała decyzję o przeniesieniu jej życia na scenę. Źródło: Getty Images Autor: Walter McBride/WireImage udostępnij

Ostatnie dwa lata to nieco więcej obecności Turner w mediach, głównie ze względu na premierę musicalu "Tina", opowiadającym o jej życiu i karierze. Najpierw mogli zobaczyć go widzowie w Europie (Londyn i Hamburg), a pod koniec 2019 roku sztuka trafiła na deski Broadwayu.

Tina Turner w Hamburgu - 3 marca 2019 r. 1 / 4 Tina Turner pojawiła się na premierze musicalu "Tina" w Hamburgu (Niemcy). Źródło: Getty Images Autor: Franziska Krug udostępnij

Teraz do muzycznego życia wróciła sama Tina, która zgodziła się na współpracę z Kygo przy nowej wersji jej wielkiego hitu "What's Love Got to Do It".

Tina Turner: Babcia rocka kończy 80 lat 1 / 10 Tina karierę rozpoczęła w 1956 roku. Należała do zespołu Kings of Rhytm Ike'a Turnera (swojego przyszłego męża). Współpracowała wtedy przez chwilę z Jimim Hendrixem. Kiedy grupa została rozwiązana, Ike i Tina stworzyli duet. Zostali małżeństwem w 1962 roku. To właśnie Ike wymyślił jej pseudonim - Tina Turner. Naprawdę nazywa się Anna Mae Bullock. Związek Ike’a i Tiny rozpadł się po 16 latach. Powodem było uzależnienie mężczyzny od narkotyków i alkoholu, a także przemoc wobec żony. Źródło: Getty Images Autor: Gijsbert Hanekroot/Redferbs udostępnij

Producent przyznał, że możliwość pracy z Turner to dla niego spełnienie marzeń. "Nie mogę uwierzyć, że wypuścimy duet z Tiną Turner" - napisał w mediach społecznościowych, przy okazji pokazując zdjęcie Tiny Turner w nowej fryzurze.

"'What's Love Got to Do It' to jeden z moich ulubionych utworów, czuje się nierealnie, mogąc współpracować z taką legendą" - dodał.



Zobacz teledysk do nowej wersji "What's Love Got to Do It" stworzonej z Kygo:

Clip Kygo What's Love Got to Do with It - & Tina Turner

W klipie wystąpili Laura Harrier (m.in. "Spider Man: Homecoming", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"), Charles Michael David ("Pamiętniki wampirów"), George Todd McLachlan, Ayanna Flemmings, Michael London, Jenny Rieu i Derick Bell.



Oryginalna wersja przeboju: