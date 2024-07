Brian May jest odpowiedzialny za wiele hitów Queen. W swojej karierze napisał "Who Wants To Live Forever", "We Will Rock You", czy "Show Must Go On", które błędnie jest uważane za utwór pożegnalny Freddie'go Mercurego. Dla wielu jest to zaskakujący zwrot akcji, gdyż słuchacze z góry przyjmują, że autorem jest wokalista.