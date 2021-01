Jennifer Lopez zdradziła, że dopiero terapia nauczyła ją kochać siebie

51-letnia piosenkarka podczas wirtualnej wizyty w programie prowadzonym przez coacha Jay'a Shetty'ego wypowiedziała się na temat emocjonalnego rozwoju dzieci. Jej zdaniem dużym błędem jest to, że w szkołach nie ma zajęć, które rozwijałyby inteligencję emocjonalną. "Zawsze powtarzałam, że szkoła powinna uczyć dzieci kochać siebie" - powiedziała Jennifer Lopez. Nieprzypadkowo. Sama nauczyła się tego dopiero w okolicach 30. roku życia.

Jennifer Lopez opowiedziała o swoich problemach /James Devaney /Getty Images

Goszcząc w debiutanckim odcinku programu "Coach Conversations" artystka otwarcie mówiła o tym, że korzystała z terapii psychologicznej około trzydziestego roku życia.

Reklama

Jej największym problemem natury emocjonalnej był w tamtym czasie ogromny strach przed samotnością. A to doprowadziło do tego, że - jak sama przyznała - wikłała się w związki, w które nie powinna.

I choć nie wskazała, które związki miała na myśli, można przypuszczać, że m.in. chodzi o jej pierwsze małżeństwo z kelnerem pochodzącym z Kuby. Ojani Noa był partnerem piosenkarki zaledwie rok. Zdaniem artystki podłożem tak nietrafionych wyborów był brak miłości do siebie samej.

"Na terapii temat miłości do siebie był poruszany bardzo często. Tyle, że wtedy nie rozumiałam zupełnie tego pojęcia i muszę przyznać, że zrozumienie go zajęło mi trochę czasu. Terapia była długą podróżą" - wyznała Jennifer Lopez, dając przy okazji do zrozumienia, że to właśnie dzięki temu jest teraz w szczęśliwym związku z 45-letnim byłym sportowcem, Rodriguezem.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez kupili wspólny dom w Miami. Zobacz, jak wygląda! 1 / 10 Jennifer Lopez i Alex Rodriguez nabyli posiadłość na wyspie Star Island w Miami. Nieoficjalnie mówi się, że na nowy dom wydali ponad 40 milionów dolarów. Źródło: Reporter Autor: face to face udostępnij

Stąd, gdy prowadzący program zauważył, że edukacja dzieci w szkole zupełnie pomija wątek rozwoju emocjonalnego, nie tylko ochoczo przytaknęła, ale i dodała, jako mama 12-letnich bliźniąt (Emmy i Maximilliana) bardzo nad tym ubolewa. Jej zdaniem dzieci powinny uczyć się w szkole radzenia sobie z emocjami. "To powinien być jakiś kurs albo szkolenie" - agitowała.

"Swoje dzieci uczę także i tego, że słowa mają moc. To, co mówisz, może stać się rzeczywistością" - podkreśliła, dodając, że ważna jest również umiejętność słuchania siebie. Bo tylko wtedy można podejmować decyzje zgodne z tym, czego naprawdę potrzebujemy.