Jennifer Lopez: Czuję się, jakbym miała 26 lat

Jennifer Lopez zdradziła, co robi, aby utrzymać dobrą sylwetkę. W rozmowie z Ellen DeGeneres przyznała również, że ostatnie jedzeniowe wyzwanie podjęła ze względu na prace nad nowym filmem.

Jennifer Lopez 24 lipca świętować będzie swoje 50. urodziny. Jednak fani wciąż nie mogę pojąć, jak to możliwe, że wokalistka mimo upływającego wieku wciąż utrzymuje świetną sylwetkę. Pod wrażeniem figury Lopez była również Ellen DeGeneres, która zaprosiła piosenkarkę do programu. "Masz 49 lat!" - zachwycała się prowadząca.

"Czy nikt z was nie czuję się, jakby wciąż miał 16 lat?" - żartowała Lopez, po czym dodała, że naprawdę odnosi wrażenie, jakby obecnie miała 26 lat.

DeGeneres zapytała również Lopez o jej 10-dniowe wyzwanie, w trakcie którego wokalistka ze swojej diety wyeliminowała cukier i węglowodany. "Nigdy nie robiłam tego przedtem. Mój trener rzucił mi wyzwanie" - opowiadała.



Wideo