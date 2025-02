"Jeśli zdobędzie światową sławę, wywoła to poruszenie na Północy" - zauważa Ha Seung-hee , południowokoreańska ekspertka od muzyki i mediów. 20-letni Yu Hyuk ryzykuje wiele, próbując swoich sił na rynku muzycznym, jednak marzenia i wolność są dla niego niezwykle ważne i nie boi się postawić wszystkiego na jedną kartę. "Jeśli odniosę sukces będzie to zachęta dla innych uciekinierów" - tłumaczy młody artysta.

20-letni Yu Hyuk urodził się w Korei Północnej, w nadmorskiej wiosce Kyongsong. Jako dziecko często zmuszony był żebrać na ulicy albo podkradać jedzenie bogatszym. Miał zaledwie cztery lata, gdy związek jego rodziców rozpadł się. Prawie nie pamięta przez to matki, bo ta uciekła prędko do Seulu. Chłopiec został pod opieką ojca z problemami psychicznymi i niedołężnej babci.

Gdy trochę dorósł usłyszał od ojca radę, że powinien uciec, podobnie jak jego matka. W 2013 r. zrealizował odważny plan rodzica i z pomocą opłaconego przemytnika wyjechał do Korei Południowej. Odnalazł tam matkę, która zapisała go do podstawówki. Hyuk nie wyniósł zbyt wiele ze szkoły, do której uczęszczał w swojej ojczyźnie - tam uczyli go jedynie pieśni patriotycznych i życiorysów kolejnych Kimów. Placówka południowokoreańska była bardziej wymagająca, przez co chłopiec nie radził sobie najlepiej.