"W mojej twórczości zadaję sobie pytanie, na które każdy z nas musi sam znaleźć odpowiedź - kim jest człowiek w kontekście wszechświata? Jak się czujemy? Oprócz tego, co jest bardzo ziemskie i materialne, to jest dookoła nas mnóstwo energii, której nie widzimy. Świat bardzo się zmienił i zmierza w kierunku, którego jeszcze nie znamy. Energia podąża za uwagą, to się nie zmieni. Każda nasza myśl generuje coś, co może stać się materią" - zdradziła Justyna Steczkowska w rozmowie z Martyną Głąb.

"Było kilka zgłoszeń, które w tym roku przypadły mi do gustu, ale to jest materiał na zwycięzcę i naprawdę zasługuje na pierwsze zwycięstwo Polski w Eurowizji. Na pewno będę na to głosować, dużo miłości z Niemiec", "Cóż, naprawdę pokazuje, co to znaczy mieć ponad 30 lat doświadczenia w branży muzycznej, jest niesamowita! Bardzo liczę na wysokie miejsce dla Polski w tym roku, naprawdę zasłużone!", "Szczerze mówiąc, boska kontrola głosu, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Gratulacje dla Justyny", "Gratuluje Polakom, bo to najbardziej niesamowita, najpotężniejsza i najbardziej spektakularna kandydatura, jaką mieliście w historii Eurowizji" - takie opinie można przeczytać pod nagraniem.