Jennifer Lopez zapozowała w skórzanym komplecie. Trudno uwierzyć, ile ma lat!

Jennifer Lopez lubi chwalić się w swoim wysportowanym i wypielęgnowanym ciałem. Niemal każde zdjęcie, jakie gwiazda publikuje w swoich mediach społecznościowych, wywołuje falę zachwytu.

Trudno uwierzyć, że Jennifer Lopez ma 50 lat /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

Piosenkarka nigdy nie ukrywała, że wygląd jest dla niej bardzo ważny, a dbanie o sylwetkę zajmuje jej dużo czasu.



Wielokrotnie dzieliła się również w wywiadach tajnikami swojej diety i szczegółami dotyczącymi treningów.

Zdradziła również, że przed takimi wydarzeniami jak występ na Super Bowl 2020 jej dieta i treningi są wyjątkowo rygorystyczne. Do roli w filmie "Ślicznotki" szczególnie dużo czasu poświęciła na ćwiczenia nóg, trenowała także taniec na rurze.



"Taniec zawsze był ogromną częścią mojego życia, a ruch i robienie tego, co dla mnie dobre, to klucz do mojego szczęścia" - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Hello!"."Wierzę, że dbanie o siebie i praca nad tym, aby pozostać zdrowym, sprawia, że lepiej dbamy również o naszych bliskich. Dlatego treningi to dla mnie priorytet" - dodała.



Nic więc dziwnego, że 50-latka wciąż zachwyca swoją figurą. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie w skórzanym komplecie, a fani jak zawsze nie mogli wyjść z podziwu.