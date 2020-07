Monika Chojdak z Queens sobowtórem Jennifer Lopez. Gwiazda obserwuje ją na Instagramie

Instagramowy profil Moniki Chojdak (wcześniej znanej pod nazwiskiem Niedek) zaczęła obserwować sama Jennifer Lopez, której polska wokalistka jest oficjalną sobowtórką.

Monika Niedek swoją przygodę z muzyką zaczynała w telewizyjnym programie "Droga do gwiazd".

W 2004 r. została jedną z wokalistek grupy Queens, która istniała przez kilka lat w pierwszej dekadzie XXI wieku. Formacja dorobiła się dwóch płyt ("Made for Dancing" i "Radio Active"), kilku teledysków i miana najpopularniejszego polskiego girlsbandu. Monika Niedek to jedyna wokalistka, która wystąpiła w obu składach Queens.

Po rozpadzie zespołu wystąpiła w telewizyjnych programach "Bitwa na głosy" (drużyna Natalii Kukulskiej), "The Voice of Poland 2" (nie przeszła etapu przesłuchania w ciemno) i jako jurorka w obu edycjach "Śpiewajmy razem. All Together Now" w Polsacie.

W 2012 roku Monika wybrała się na koncert Jennifer Lopez w Gdańsku, aby zobaczyć na żywo swoją idolkę. Tańczyła i śpiewała pod sceną, nie spodziewając się, że jej udział w show zostanie przez kogoś zauważony. Dlatego tym większe było jej zdziwienie, kiedy zobaczyła swoje zdjęcie pochodzące ze wspomnianego koncertu w książce biograficznej Jennifer Lopez "True Love".

Teraz instagramowy profil Moniki Chojdak @belikejlo zaczęła obserwować sama gwiazda. Amerykanka polubiła kilka zdjęć Polki, a jedno z nich wyróżniła na swoim instastory.