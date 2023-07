Jennifer Lopez przygotowała niespodziankę. Fani oszaleli!

Zwiastun nowej piosenki Jennifer Lopez został opublikowany w jej internetowym biuletynie "On the JLo". Trwa 20 sekund, ale szybko można się zorientować, że ów utwór opowiada o ślubie piosenkarki z Benem Affleckiem. Artystka śpiewa bowiem: "Potem szepnąłeś mi do ucha / Powiedziałeś: ruszajmy stąd / Możemy zniknąć tej nocy / Co powiesz na nocną wycieczkę do Vegas? / Tylko ja i ty, kochanie / Wrzuć dzieci na tył różowego Cadillaca / A my przebierzemy się w łazience".

Jennifer Lopez i Ben Affleck pobrali się niespodziewanie w Las Vegas 16 lipca 2022 roku, czyli dokładnie trzy miesiące po ogłoszeniu zaręczyn. Następnego dnia piosenkarka opisała ową ceremonię w swoim internetowym biuletynie. "Ostatniej nocy polecieliśmy do Vegas i stanęliśmy w kolejce z czterema innymi parami, które odbyły tę samą podróż do światowej stolicy ślubu na świecie" - ujawniła.

Miesiąc później, 19 sierpnia, małżonkowie zorganizowali jeszcze jedną ceremonię ślubną, tym razem oficjalną. Zaprosili na nią m.in. swoje dzieci z poprzednich małżeństw oraz przyjaciół i współpracowników Afflecka: Matta Damona, Kevina Smitha, Jasona Mewesa.

Jennifer Lopez wyróżniona Generation Award. Na scenie zalała się łzami 1 / 8 Jennifer Lopez nagrodzona Generation Award Źródło: Getty Images Autor: Emma McIntyre / Staff

Jak donosi magazyn "Billboard", piosenka "Midnight Trip to Vegas" ma trafić na najnowszą płytę Lopez. Krążek zatytułowany "This Is Me Now" - według zapowiedzi artystki - powinien się ukazać jeszcze w tym roku.