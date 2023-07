Mija rok od chwili, gdy Jennifer Lopez i Ben Affleck stanęli na ślubnym kobiercu. Piosenkarka i aktor, którzy postanowili dać sobie drugą szansę po 17 latach od głośnego zerwania zaręczyn, pobrali się podczas kameralnej ceremonii w Las Vegas, z dala od wścibskich oczu paparazzich. Miesiąc później świeżo upieczeni małżonkowie zorganizowali huczne trzydniowe wesele z udziałem sławnych znajomych, wśród których znaleźli się m.in. Matt Damon, Kevin Smith i Patrick Whitesell.

Od tamtej pory słynna wokalistka i hollywoodzki aktor zdają się być nierozłączni. Zaraz po ślubie zakochani zamieszkali w nowym domu wraz ze swoimi pociechami z poprzednich związków. W wywiadach wypowiadają się o sobie nawzajem w samych superlatywach. "Wszystkie moje najskrytsze marzenia się spełniają. Czuję, że to był najlepszy rok mojego życia od czasu, gdy urodziłam dzieci. Ben jest wspaniałym ojcem. Wie, jak sprostać temu wyzwaniu. Moje dzieci go kochają i doceniają. Ja również" - wyznała Lopez w maju w programie "Today". Affleck nie pozostawał jej dłużny. "Jennifer jest dokładnie tą samą osobą, którą była 20 lat temu. Tym, co czyni ją tak niesamowitą, jest jej serce wypełnione dobrocią i bezgraniczną miłością. Ona jest ucieleśnieniem wyobrażenia o człowieku, jakim sam chciałbym być" - mówił czule o ukochanej gwiazdor w wywiadzie udzielonym magazynowi "Vogue".



Kryzys w związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka? Wokalistka ma namawiać męża intercyzy

Od kilku miesięcy coraz częściej pojawiają się wszelako doniesienia na temat rzekomego kryzysu w związku Lopez i Afflecka. Głośnym echem w mediach odbiło się słynne już nagranie z ceremonii wręczenia nagród Grammy, na której dwukrotny laureat Oscara towarzyszył swojej małżonce. Na filmiku, który błyskawicznie stał się internetową sensacją, widać, jak piosenkarka sztorcuje znudzonego i nieco apatycznego partnera, po czym oboje odwracają się w stronę fotoreporterów pozując z wymuszonymi uśmiechami.

Plotki na temat problemów małżeńskich gwiazd odżyły kilka dni temu, po tym, jak oboje Lopez i Affleck pojawili się na zorganizowanej przez znanego biznesmena Michaela Rubina imprezie z okazji obchodów Dnia Niepodległości. Ekspertka od mowy ciała Judi James stwierdziła w rozmowie z prasą, że między małżonkami widać było "wyraźne napięcie". "Jennifer rzucała Benowi spojrzenia, które sygnalizowały jej niezadowolenie. Miała zmarszczone brwi, a nawet wtedy, kiedy trzymali się za ręce, jej dłoń była prawie nieruchoma. Wydaje się, że Ben przyjął nonszalancję jako swój charakterystyczny język ciała, mimo że jest żonaty z jedną z najbardziej pożądanych kobiet na świecie" - oceniła specjalistka.

Pogłosek o kryzysie nie uciszy wypowiedź znajomego Lopez. Ujawnił on właśnie w rozmowie z magazynem "Heat", że piosenkarka chce nakłonić ukochanego do podpisania poślubnej intercyzy. Umowę taką zawiera się z reguły w ciągu pierwszych dwóch lat małżeństwa. "Jen ma zdecydowanie więcej do stracenia. I choć ufa swojej intuicji i nie podejrzewa, że Ben pociągnie ją na dno, woli dmuchać na zimne" - zdradził informator magazynu "Heat". Majątek Bena Afflecka szacowany jest na 200 mln dolarów, fortuna Lopez jest dwa razy większa.