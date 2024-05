Jennifer Lopez oszukana przez sztuczną inteligencję. Wykorzystali jej wizerunek

Jennifer Lopez niedawno została zapytana o to, co sądzi o sztucznej inteligencji. Jej zdaniem AI niesie za sobą wiele zagrożeń. Sama stała się ofiarą jednego z nich. Zdjęcia gwiazdy wykorzystano do reklamy, o której nie miała pojęcia.

Jennifer Lopez /Gilbert Flores/Variety /Getty Images