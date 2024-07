Mieszkający w New Jersey Sam Cieri, znany z zespołu Nicotine Dolls, do amerykańskiego "Mam talent" zgłosił się, gdyż tworzył muzykę niemal przez całe swoje życie. Dopiero przy okazji 17. edycji talent show poczuł, że jest to ten czas, w którym jest gotowy na muzyczną karierę. Wcześniej bowiem starał się utrzymać ze swojej twórczości, jednak nie udawało mu się zarobić na tyle dużo, by za to wyżyć. Dorabiał sobie w różny sposób. "Sprzątałem domy, malowałem domy, ale w tym nie byłem dobry. Znakomicie radziłem sobie jako sprzątacz, ale za malowanie muszę przeprosić wszystkich, którym to zrobiłem" - opowiedział wokalista.

Dopiero miesiąc przed castingiem do "Mam talent" Samowi po raz pierwszy udało się opłacić rachunki tylko dzięki swojej muzyce. To wtedy poczuł, że jego twórczość jest czegoś warta i postanowił spróbować swoich sił w rywalizacji z innymi uczestnikami programu.

Sam Cieri zszokował jurorów swoją barwą głosu

Na castingu wokalista postanowił mocno zaryzykować i zaprezentował jurorom oraz publiczności swój własny utwór, zatytułowany "Tell Me What Makes You Sad". Jury już po pierwszych sekundach wykonu zachwyciło się barwą głosu uczestnika. Sofia Vergara oglądała występ z szeroko otwartymi ustami. "To było inne, seksowne i myślę, że to jest twój przełomowy moment" - skomentowała po występie.

"Podoba mi się w tobie to, że jesteś autentyczny. Jesteśmy z nami bardzo szczery. A przy okazji połknąłeś świetnego wokalistę. Sposób w jaki mówisz sprawia, że można myśleć, że siedzi w tobie ktoś jeszcze" - ocenił występ młodego wokalisty Simon Cowell. Z kolei Heidi Klum porównała jego głos do dwóch legendarnych muzyków. "Gdyby Rod Stewart i John Mayer mieli dziecko...To było bardzo wyjątkowe" - stwierdziła jurorka.

To nagranie z przesłuchań robi furorę w sieci

Oficjalne nagranie z występu Sama Cieri, opublikowane przez konto amerykańskiego "Mam talent" obejrzano już 9 milionów razy. Teraz jego wyjątkowy wykon przypomniało także konto Amazing Auditions, które publikuje w serwisie YouTube najbardziej szokujące i godne zapamiętania występy z wszelakich programów typu talent show. Kanał ten ma aż 4,93 miliony subskrybentów, którzy chętnie oglądają historyczne występy z castingów i dopingują młodym muzykom w ich ścieżkach kariery.

Jak potoczyła się kariera wokalisty po "Mam talent"?

Od występu wokalisty Nicotine Dolls w programie "Mam talent" minęło już trochę czasu - prawie dwa lata - lecz artysta nie próżnuje. Wraz ze swoim zespołem aktywnie koncertuje i tworzy nową muzykę. Na jesień bieżącego roku muzycy zapowiedzieli trasę koncertową, podczas której zawitają do kilkunastu miast w USA. Dodatkowo w czerwcu 2024 r. grupa Nicotine Dolls, na czele z Samem Cieri, wydała singiel "In Your Eyes", który skradł serca wielu fanów. Na Instagramie zespołu możemy przeczytać także, że szykują oni więcej nowości, a nowe piosenki nadchodzą wielkimi krokami.

