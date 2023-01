Jeff Beck ( posłuchaj! ) w 2011 roku został sklasyfikowany na 5. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". Współpracował z takimi artystami jak: Eric Clapton, Rod Stewart, Tina Turner, Mick Jagger, Jon Bon Jovi, Roger Waters, Stevie Wonder czy ZZ Top.

Informując o śmierci muzyka, rodzina zaapelowała o uszanowanie jej prywatności w tych trudnych chwilach. Od 2005 r. jego żoną była młodsza o 20 lat Sandra Cash (wcześniej, w latach 1963-67, był mężem Patricii Brown). Jeff Beck nie miał dzieci.



Jak pisze agencja AP Beck należał do panteonu gitarzystów rockowych późnych lat 60., obok takich sław jak Eric Clapton, Jimmy Page i Jimi Hendrix. "Jeff Beck jest najlepszym gitarzystą na świecie - mówił Joe Perry, gitarzysta zespołu Aerosmith w wywiadzie dla "The New York Times" w 2010 roku - ktoś taki pojawia się tylko raz na pokolenie lub dwa".

"Był z innej planety. Był jednym z nielicznych gitarzystów, którzy grając na żywo słuchali mojego śpiewu i odpowiadali. Jeff, byłeś najlepszy. Dziękuję ci za wszystko" - napisał w pożegnaniu Rod Stewart , który w 1967 r. pojawił się u boku gitarzysty w składzie The Jeff Beck Group .



Beck zdobył osiem nagród Grammy i dwukrotnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame - raz z zespołem Yardbirds w 1992 i ponownie jako artysta solowy w 2009 roku.

Jeff Beck nie żyje. "Jeden z największych muzyków jakich nosiła ziemia i kosmos"

"Odszedł od nas Jeff Beck, jeden z największych kreatorów gry na gitarze wszech czasów. Niech spoczywa w spokoju.." - napisał Krzysztof Cugowski.



"Jeff Beck... nie wierzę" - dodał krótko jego syn, Wojtek Cugowski, a w komentarzach wtórują mu pogrążeni w smutku m.in. Wojtek Hoffmann (gitarzysta i lider Turbo), Grzegorz Kupczyk (frontman CETI i były wokalista Turbo), Wojtek Balczun (gitarzysta Chemii) i Maciej Mąka (gitarzysta m.in. Agnieszki Chylińskiej i Macieja Balcara).



"Odszedł jeden z największych muzyków jakich nosiła ziemia i kosmos, tak trudno się z tym pogodzić. Na zawsze w moim sercu" - komentuje Grzegorz Skawiński, lider Kombii.

