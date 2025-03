Już na debiucie znalazły się podwaliny charakterystycznego stylu ZZ Top: mieszanka boogie, southern rocka, bluesa i hard rocka okraszona humorystycznymi tekstami pełnymi seksualnych podtekstów i dwuznaczności. Z tego albumu wydano tylko jednego singla "(Somebody Else Been) Shaking Your Tree" , który jednak przeszedł kompletnie niezauważony. Furory nie zrobiła też cała płyta - dotarła zaledwie do 201. miejsce na liście "Billboardu".

Popularność grupy zaczęła rosnąć od trzeciej płyty "Tres Hombres" (1973). Przez ponad pięć dekad działalności formacja sprzedała ok. 50 mln płyt (z czego ponad 10 mln przypada na "Eliminator" z 1983 r. z przebojami "Gimme All You Lovin'" czy "Legs" ). W 2004 roku trio zostało wprowadzone do Rockandrollowego Salonu Sław.

Dotychczasowy studyjny dorobek z nowymi nagraniami zamyka "La Futura" z 2012 r. W kolejnych latach pojawiły się jeszcze koncertowe wydawnictwo "Tonite at Midnight: Live Greatest Hits from Around the World", "Raw" (ścieżka dźwiękowa do dokumentalnego filmu "That Little Ol' Band from Texas") oraz składanki "The Very Baddest" i "Goin' 50". Po śmierci Hilla Billy Gibbons zdradził, że muzyk zdążył zarejestrować partie basu i wokalu na kolejny materiał.