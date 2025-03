"Od buntowniczych korzeni na brytyjskiej scenie punkowej po szczyty popularności na całym świecie - kariera The Cult to świadectwo innowacyjnego ducha zespołu, jak też niezachwianej więzi pomiędzy wokalistą Ianem Astburym i gitarzystą Billym Duffym " - zapowiadają organizatorzy.

Brytyjczycy powrócą do Polski po niespełna roku od koncertu na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Kolejny koncert odbędzie się 9 czerwca na Skwerze Enea Stadion w Poznaniu.