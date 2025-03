Zespół rozpoczął swoją działalność w 2005 roku w Katowicach. Wokalista Piotr Kupicha , we wcześniejszych latach był członkiem pop-rockowej formacji Sami. Zdecydował się podjąć kolejny krok w swojej karierze i został frontmanem Kupicha Band, który przemianował później na znany wszystkim Feel.

Pierwszy singiel “ A gdy jest już ciemno ” wydany w 2007 roku zapewnił zespołowi udział w Sopot Festiwalu na którym zdobyli dwie nagrody. W tym samym roku grupa wypuściła album “Feel” na którym znalazł się kolejny hit “ No pokaż na co Cię stać ” oraz najsłynniejszy utwór “ Jak anioła głos ”.

Pierwszy krążek zyskał status platynowej płyty i przyczynił się do zdobycia przez zespół Telekamery oraz Fryderyka. Szybki wzrost popularności zespołu Feel to efekt połączenia rockowych brzmień z lirycznymi tekstami, które trafiają do szerokiego grona odbiorców - bez względu na wiek czy muzyczne preferencje.