Wielki powrót po latach! Piosenkarka doprowadzi Polskę do finału Eurowizji?

Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Jej kariera rozpoczęła się w latach 90., kiedy to zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej albumem, który szybko zdobył popularność dzięki takim hitom jak " Dziewczyna Szamana ". Debiutancka płyta powstała przy pomocy Grzegorza Ciechowskiego i zyskała tytuł platynowej.

W 2025 roku Justyna Steczkowska wystąpi w Konkursie Piosenki Eurowizji w Bazylei. Fani muzyki i konkursu czekają na jej występ z zapartym tchem. Polska artystka stanie do rywalizacji z przedstawicielami 37 krajów, a jej szanse na awans do finału będą rozstrzygnięte już w pierwszym półfinale, który odbędzie się 13 maja. Finał zaplanowano na 17 maja 2025 roku. Justyna walczy o jedno z dziesięciu miejsc, które zapewnią jej udział w wielkim finale.

Po ogłoszeniu wszystkich piosenek biorących udział w Eurowizji 2025, fani konkursu ocenili swoich faworytów korzystając z aplikacji My Eurovision Scoreboard. W wyniku głosowania Justyna Steczkowska znalazła się na ósmej pozycji, co jest ogromnym sukcesem dla Polski. To najlepszy wynik od 2016 roku, kiedy Michał Szpak zajął to samo miejsce w finale.

Utwór "Gaja" wciąż zyskuje uznanie wśród międzynarodowej publiczności i przekonał do siebie rzeszę polskich fanów. Faworytem w głosowaniu pozostaje JJ z Austrii z utworem "Wasted Love", który współtworzył Polak, Wojciech Kostrzewa. Jest to duża konkurencja, ze względu na to że tekściarz przyczynił się również do powstania utworu "The Code", który wygrał zeszłoroczną edycję programu. Wysokie oceny uzyskali także reprezentanci Albanii i Finlandii.