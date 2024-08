Cały świat poznał MC Hammera (naprawdę nazywa się Stanley Kirk Burrell) za sprawą utworu "U Can't Touch This" ( sprawdź! ), który zawładnął listami przebojów na początku lat 90. To wówczas wykuł się ikoniczny wizerunek rapera i tancerza, występującego w kultowym teledysku w charakterystycznych bufiastych spodniach zwężanych w kostkach. Singel promujący trzeci album "Please Hammer, Don't Hurt 'Em" katapultował go na szczyt.

Przebojowy numer został oparty na riffie z utworu "Super Freak" Ricka Jamesa ( posłuchaj! ). Gdy do prostej i wkręcającej się melodii dołożono charakterystyczny sposób rapowania MC Hammera, stworzono przebój, który na dobre zakorzenił się w popkulturze.

MC Hammer - skok na szczyt

Nakręcony przez Ruperta Wainwrighta teledysk sprawił, że ludzie masowo zaczęli naśladować ruchy gwiazdora w klubach i na dyskotekach. Klip zdobył w 1990 roku pięć nagród MTV VMA. "U Can't Touch This" pociągnął sprzedaż płyty, która rozeszła się w nakładzie ponad 18 milionów egzemplarzy. Tym samym "Please Hammer, Don't Hurt 'Em" stał się pierwszym albumem hiphopowym w historii, który uzyskał status diamentowej płyty.

W 1999 roku MTV uznała klip do utworu za jeden ze 100 najlepszych teledysków, jakie kiedykolwiek stworzono. Równocześnie "U Can't Touch This" umieszczany był w zestawieniu najgorszych utworów w historii muzyki.

MC Hammer - jak roztrwonił fortunę

Szybko okazało się, że raper w stosunkowo krótkim czasie roztrwonił fortunę zdobytą dzięki muzyce. Według różnych szacunków stracił majątek szacowany na ok. 70 mln dolarów. MC Hammer nie liczył się z wydatkami - wybudował choćby ogromną willę (na terenie posiadłości był m.in. amfiteatr oraz boisko do koszykówki), latał wypożyczonym odrzutowcem, a swoim psom ubierał złote obroże. Do wystawnego trybu życia doszły różne zaległości, malejąca sprzedaż płyt i obciążająca jego finanse lista płac współpracowników.

"Hammer w latach 90. jest w ofensywie, w ruchu, w ataku. I wszystko jest w porządku" - przekonywał, choć był to zwiastun nadchodzących problemów. W 1996 roku, czyli sześć lat po wydaniu swojego największego przeboju, Hammer był na minusie o 14 milionów dolarów. Przez wiele lat nie chciał się przyznać do tych kłopotów. Jeszcze w 2016 roku według magazynu "Bussines Insider" raper, który został pastorem, miał wciąż 800 tys. dol. zaległości. Dopiero w 2017 roku w programie "Broke & Famous" Hammer stwierdził, że jego sytuacja finansowa się ustabilizowała, do tego stopnia, że majątek przekroczył wartość 1,5 mln dol.

Co teraz porabia MC Hammer?

Poza muzyką raper parał się tak różnymi biznesami, jak m.in. założenie stajni z końmi wyścigowymi, prowadzenie firmy odzieżowej, opieka nad zawodnikami walczącymi w MMA (mieszane sztuki walki) czy przedsięwzięcia technologiczno-internetowe. Jednym z pomysłów była wyszukiwarka WireDoo, która miała konkurować z Google. Mimo odważnych planów nigdy nie wyszła z trybu beta.



"Moimi priorytetami zawsze powinny być Bóg, rodzina, społeczność, a następnie biznes. Zamiast tego były biznes, biznes i biznes" - przyznawał samokrytycznie po latach.

