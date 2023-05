Kelli Rohrig, współzałożycielka organizacji pozarządowej Limbs for Liberty, która zajmuje się pomaganiem ukraińskim weteranom potrzebującym protez spotkała Jamesa Hetfielda na parkingu przed szpitalem w Vail Valley. Od razu poprosiła muzyka o złożenie wizyty rannym, a ten natychmiast się zgodził - relacjonuje lokalna prasa.

"Muzyka Metalliki jest bardzo popularna na Ukrainie, dorastaliśmy wraz z nią i marzyliśmy o spotkaniu tego zespołu" - mówiła Olga Milinan, która tłumaczyła spotkanie.



Gdy Roman Denysiuk i Igor Wolny zostali zapytani o to, czy znają Hetfielda, bezgłośnie dali do zrozumienia, że odpowiedź jest oczywista. Ich oczy mówiły "no jasne, przecież nie żyliśmy w puszczy" - pisze portal Vail Daily.



"To było niespodziewane, na początku nie mogłem nawet uwierzyć, że to naprawdę on. To było krótkie, ale serdeczne spotkanie, chociaż milej byłoby się spotkać przy ognisku i drinku niż w szpitalu" - powiedział później Wolny.

"Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają naszym obrońcom w powrocie do zdrowia" - napisał na Twitterze doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko, komentując zdjęcie muzyka odwiedzającego żołnierzy.

Po wizycie u rannych Hetfield zostawił na samochodzie Rohring karteczkę z podziękowaniem za zaaranżowanie spotkania.