Utwór "Master Of Puppets" pojawił się w kultowej już scenie finałowej czwartego sezonu "Stranger Things", gdy Eddie Munson (w tej roli Joseph Quinn) wykonuje go, by wesprzeć towarzyszy podczas walki z demonem Vecną.

Po premierze serii nagranie grupy Metallica sprzed 36 lat powróciło na brytyjskie i amerykańskie listy przebojów. Stało się to niecały miesiąc po tym, gdy za sprawą serialu "Stranger Things", na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii znalazła się inna "wiekowa" piosenka - "Running Up That Hill" z repertuaru Kate Bush.

Muzycy grupy Metallica najpierw dziękowali twórcom serialu za to, że dali drugie życie ich piosence i pozwolili im zdobyć nowych fanów. Ciekawostka - w wersji "Master Of Puppets" wykorzystanej w serialu dodatkową partię gitary nagrał Tye Trujillo, 17-letni syn Roberta Trujillo, obecnego basisty Metalliki (w zespole gra od 2003 r.). Młody muzyk ma już całkiem spore doświadczenie - jako zaledwie 12-latek na koncertach wspierał grupę Korn. Jest też basistą w formacjach OTTTO i Feed The Beast.



Teraz muzycy Metalliki przygotowali niespodziankę - i dla tych nowych, i dla starych fanów. Nagrali do tego utworu oficjalny teledysk. Klip "Master Of Puppets" nie nawiązuje jednak do "Stranger Things", a przedstawia własną narrację, wynikająca z przesłania piosenki. Wypełniają go obrazy poszarpanych strun gitarowych, labiryntów, ogni piekielnych oraz krzyży.



Clip Metallica Master of Puppets (Lyric Video)

Teledysk określany jako lyric video (ze słowami wkomponowanymi w obrazy) jest animowany i został nakręcony przez tę samą brytyjską agencję ILoveDust, która pracowała z Ozzym Osbourne'em nad grafiką do jego nadchodzącego albumu studyjnego "Patient Number 9" oraz z Foo Fighters przy promocji wymyślonego przez Dave'a Grohla horroru "Studio 666".

Przypomnijmy, że "Master of Puppets" pochodzi z trzeciej płyty Metalliki o tym samym tytule. Krążek ukazał się w 1986 roku i okazał się ostatnim nagranym wraz z tragicznie zmarłym basistą Cliffem Burtonem. Utwór - będący jednym z klasyków zespołu - do dziś jest grany na koncertach.

Wideo Eddie Munson's Upside Down Guitar GOD Scene - Master of Puppets | Stranger Things | Netflix

