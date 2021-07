Jakub i Dawid nagrali hymn dla LGBT. Zobacz teledysk "Inni"

Popularni youtuberzy Jakub i Dawid przygotowali teledysk do autorskiej piosenki-hymn dla środowiska LGBT. Para gejów wykorzystała słowa z wypowiedzi m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego czy ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Jakub i Dawid w teledysku "Inni" /Maciej Głowiński /materiały prasowe

O parze gejów po raz pierwszy zrobiło się głośno w połowie 2016 r. za sprawą wakacyjnego wideo nakręconego nad polskim morzem do piosenki "Some Other Summer" Roxette ( sprawdź! ). Nagranie po kilku dniach trafiło do Pera Gessle, lidera szwedzkiej formacji.

Wideo ROXETTE - Some other summer

Jakub i Dawid (w czerwcu 2017 r. wzięli ślub na Maderze w Portugalii) nagrali jeszcze swoje klipy m.in. do piosenek Taylor Swift, RedOne'a, Beaty Kozidrak, Mariah Carey, George'a Michaela i Margaret.

Swoją popularność postanowili wykorzystać do walki o równość i tolerancję w Polsce. Obecnie w mediach społecznościowych śledzi ich poczynania ok. 100 tys. osób (Facebook) i 30 tys. (Instagram).

Tym razem Jakub i Dawid sami stanęli przed mikrofonem i z pomocą m.in. Sebastiana Piekarka (gitarzysta grupy Ira) i Patryka Tylzy (współpracownik m.in. Juli i Patrycji Kosiarkiewicz odpowiadał za muzykę) przygotowali piosenkę "Inni".

"Tekst do utworu napisaliśmy po słowach prezydenta Andrzeja Dudy, który nazwał nas wszystkich ideologią. Mamy wrażenie, że w naszym kraju cały czas musimy tłumaczyć wszystkim oczywiste rzeczy - że choć wszyscy jesteśmy barwni, kolorowi i różnorodni, to jednak kochamy i czujemy tak samo jak wszyscy. Bo nie jesteśmy INNI. Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak każdy" - podkreślają Jakub i Dawid.

Główne role w teledysku zagrali Kacper Czapiewski i Dariusz Wekwert, a na naklejkach wykorzystano wypowiedzi m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, ministra edukacji Przemysława Czarnka czy wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

Wideo Jakub & Dawid INNI (Official Video)

"Boimy się, że do tego doprowadzi kiedyś i u nas nienawiść siana latami przez Radio Maryja, Kaję Godek, TVP, ministrów naszego rządu, czy samego prezydenta Dudę. Tę nagonkę, to szczucie i tę nienawiść czujemy na sobie niemal codziennie. Każdego dnia boimy się rano wejść do Internetu z obawy przed kolejnymi wymysłami naszej władzy. Jednego dnia 'zakaz korekty płci', następnego dnia zapowiedź ustawy o 'zakazie adopcji przez pary jednopłciowe', chwilę później informacja o pracach nad ustawą o 'cenzurze treści LGBT w mediach', a na koniec 'cenzura książki napisanej przez geja'" - dodają Jakub i Dawid na Instagramie.