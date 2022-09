Program "Jaka to melodia?" emitowany jest w TVP od 4 września 1997 roku. Do 2018 roku prowadził go Robert Janowski, którego zastąpił Norbi. Od 2019 roku rolę prowadzącego objął Rafał Brzozowski.

Przy okazji jubileuszu 25-lecia programu, Telewizja Polska postanowiła przygotować specjalne odcinki. Niestety, nikt nie pomyślał o tym, aby zaprosić do nich Janowskiego, który z programem związany był przez ponad 20 lat. Jacek Kurski został zapytany przez serwis Plejada o przyczyny takiej decyzji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boney M w programie "Jaka to Melodia?" TVP

Jubileusz "Jaka to melodia?" bez Roberta Janowskiego. Jacek Kurski komentuje

Jacek Kurski został zapytany przez Plejadę, dlaczego Robert Janowski został pominięty przy tak ważnym jubileuszu.

Reklama

"Nic o tym nie wiem. Nie znam decyzji prowadzących. Nigdy nie mam problemu z tym, żeby przypominać, kto kiedyś był w telewizji, w związku z tym, jeśli ktoś mnie zapyta o zdanie, żeby gdzieś tam przemazać Roberta Janowskiego, to jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu" - odpowiedział prezes TVP.

"To jest historia telewizji i nie ma nic głupszego niż wygumkowywanie kogokolwiek z historii. Teraźniejszość robimy tak dobrą, że nie musimy się wstydzić i chować przeszłości, bo broni nas to, co robimy" - dodaje Kurski.

Zmiany prowadzących, mają wg. prezesa Telewizji Polskiej być spowodowane potrzebą eksperymentów.

"Telewizja jest żywa. Daje szansę wielu ludziom, którzy się sprawdzają i którzy rotują. Na tym polega siła telewizji, że eksperymentuje"- twierdzi.

Robert Janowski nie narzeka chyba jednak na nudę. Wokalista wygrał 15. edycję programu Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a w obecnej zasiadł na fotelu jurorskim obok Katarzyny Skrzyneckiej, Małgorzaty Walewskiej oraz Michała Wiśniewskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Robert Janowski jako Halina Kunicka Polsat

Anastacia w "Jaka to melodia?". Jak dziś wygląda gwiazda przeboju "I'm Outta Love"? 1 / 8 Amerykańska wokalistka Anastacia Newkirk (na scenie występuje pod swoim imieniem) debiutowała w 2000 roku. Jej pierwsza płyta "Not That Kind" w USA była ogromną klapą! Album dotarł ledwo na 168. miejsce na listach przebojów i szybko z nich spadł. Sprzedało się zaledwie 15 tysięcy egzemplarzy. Inaczej było w Europie i Nowej Zelandii, bo tam charakterystyczny głos wokalistki bardzo się spodobał. W Norwegii, Szwajcarii czy Niemczech album był na pierwszych miejscach zestawień. Anastacia w 2001 r. Źródło: Getty Images Autor: Peter Pakvis/Redferns udostępnij

"Mam Talent": Maria Hnativ z Ukrainy zachwyciła jury, ale oburzyła widzów. TVN reaguje

"The Voice of Poland": Lanberry wygląda "jakby miała tu sprzątać"? Internauci śmieją się z nowej jurorki

"Mam Talent": Jan Kliment skrytykowany przez uczestnika. "Zupełnie niedojrzale"