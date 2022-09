Mimo pojawiających się tradycyjnie plotek w składzie trenerskim "The Voice of Poland" pozostali nazywana "panią profesor" Justyna Steczkowska, Tomson z Baronem z grupy Afromental oraz Marek Piekarczyk, wieloletni wokalista TSA, legendy polskiego heavy metalu. Do zespołu trenerskiego dołączyła natomiast Małgorzata Uściłowska, czyli Lanberry ( posłuchaj! ). To kolejna próba odmłodzenia składu jury i przyciągnięcia młodszych widzów przed telewizory. Zastąpiła ona Sylwię Grzeszczak.



"The Voice of Poland": Lanberry i jej "rękawiczki do mycia naczyń"

Pierwszy odcinek nowej serii "The Voice of Poland", to jednocześnie debiut nowej jurorki, czyli Lanberry. Część widzów doceniła piosenkarkę i uznała, że radzi sobie o wiele lepiej, niż jej poprzedniczka - Sylwia Grzeszczak.

Nie wszystko jednak wypadło tak jak powinno. Internauci śmieją się, ze stroju 35-latki, a konkretnie... Jej lateksowych rękawiczek.

"Ciekaw jestem jak Lanberry sprawdzi się w roli trenerki, ale mogła by zacząć od zdjęcia tych niebieskich rękawiczek, bo wygląda jakby miała tu sprzątać", "Lanberry, następnym razem zdejmij rękawiczki do mycia naczyń, zanim wejdziesz do studia...", "A kim jest ta laska, która siedzi tam w tych niebieskich rękawicach do czyszczenia kibli?", "Może i Lanberry jest profesjonalną piosenkarką, ale wizażysta/stylista by się przydał na gwałt!" - piszą w komentarzach.

13. sezon "The Voice of Poland": Kim jest Lanberry?

Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska, to 35-letnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Ma na koncie utwory: "Plan awaryjny", "Ostatni most" i "Piątek", które zdobyły popularność w serwisie YouTube mają miliony odsłon na YouTubie. Niewielu wie, ale to ona jest współautorką m.in. "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel, czy "Superhero" Viki Gabor. Oznacza to, że aż dwie piosenki, które współtworzyła, zwyciężyły na Eurowizji Junior!

Uściłowska wie, jak wygląda program od kuchni, bo sama próbowała w nim swoich sił - było to w trzeciej edycji, ale nie zawojowała w nim długo i odpadła na etapie "Przesłuchań w ciemno".

