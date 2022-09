3 września wystartowała kolejna, 14. już edycja "Mam Talent". W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": Jan Kliment skrytykowany przez uczestnika. "Zupełnie niedojrzale"

Pierwszy uczestnik, którego zobaczyliśmy na ekranie, to Tomasz Bojarski. Zaprezentował własnoręcznie zrobioną zbroję, wykonaną z elementów pochodzących z recyklingu.

W trakcie występu, Jan Kliment nie mógł powstrzymać śmiechu, co wprawiło w zdziwienie nawet jego koleżanki z jury. W końcu tancerz przerwał występ, wciskając "iksa".

"Nie potrafię sztuk walk, ale chciałem tę zbroję jakoś ukazać, a pan mi przerwał" - powiedział uczestnik.

"Zupełnie niedojrzale" - podsumował zirytowany Bojarski. Ostatecznie przekonał jurorów i zdobył potrójne "tak".

Widzowie zgadzają się z uczestnikiem programu. "Zachowanie pana Klimenta - mniej niż zero", "I z czego on się tak głupio śmieje?! To jest juror, czy pajac?", "Zachowanie Klimenta poniżej jakiejkolwiek krytyki, robi z siebie idiotę, nie nadaje się do jury" - piszą.

