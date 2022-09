3 września wystartowała kolejna, 14. już edycja "Mam Talent". W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jan Kliment w "Mam talent": Był śmiech, płacz, a nawet strach Newseria Lifestyle

"Mam Talent": Maria Hnativ z Ukrainy zachwyciła jury, ale zirytowała widzów

Jedną z uczestniczek pierwszego odcinka nowej edycji "Mam Talent" była Maria Hnativ z Ukrainy, która do Polski trafiła po wybuchu wojny.

Reklama

17-latka śpiewa oraz gra na bandurze - tradycyjnym, ukraińskim instrumencie. Wykonała utwór "Stefania", zaprezentowany podczas Eurowizji przez zespół Kalush Orchestra. Maria została nagrodzona owacjami na stojąco.

"Nie umiem ukraińskiego, ale wszystko zrozumiałem, tak przekazałaś te emocje" - skomentował Kliment.

"Twój śpiew rozerwał mi serce, twój głos jest tak mocny, że jest w stanie bardzo wiele uczynić. Jeśli tylko możemy sprawić, żeby to twoje wołanie usłyszała cała Polska i cały świat, to po prostu ci służymy" - powiedziała Chylińska, po czym dodała: "Wolność dla Ukrainy. Trzy razy 'tak'".

Instagram Wideo (IGTV)

Sprawdź tekst piosenki "Stefania" w serwisie Tekściory.pl!

Entuzjazmu nie podzielają internauci, którzy w komentarzach na Facebooku programu wyrazili swoje oburzenie. Widzowie uważają, że ocena jurorów była zawyżona ze względu na sytuację w Ukrainie, a sam występ nie był powalający.

"Chyba przestanę lubić ten program", "Jak by była Polką, to by ją odesłali do szkoły, żeby się nauczyła na tym czymś 'brzdąkać'...", "I słowa Agnieszki: 'Jesteśmy tu po to aby ci służyć'... Wymowne i to bardzo...", "Mogliście zrobić dwie edycje - polską i ukraińską..." - piszą w komentarzach.

Odpowiedź stacji była natychmiastowa i stanowcza.

"Bardzo prosimy o powściągliwość. Obraźliwe komentarze będą usuwane" - napisali przedstawiciele telewizji TVN w komentarzu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ołeh Psiuk z Kalush Orchestra o teledysku do utworu „Stefania” Interia.tv

Czytaj także:

Sara James zdradza przepis na sukces. "Życie nie jest proste"

"The Voice of Poland": Martin Rybczyński podbił serca trenerów. Do kogo trafił?

Lubert odpala Strzelbę znaną z "The Voice of Poland". Zobacz teledysk "Desire" i sprawdź tekst