"The Voice of Poland": Martin Rybczyński podbił serca trenerów. Do kogo trafił?

Voice Of Poland

Martin Rybczyński podczas odcinków castingowych podbił serca trenerów i widzów rozpoczętej 13. edycji "The Voice of Poland". "Pasja do śpiewania, poczucie humoru, szczerość, ciacho" - komentowano występ 29-latka rodem z Wiednia. Co zaśpiewał na scenie i do czyjej drużyny trafił?

