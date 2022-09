Utwór "Desire" jest zapowiedzią debiutanckiego albumu projektu Lubert, na którym poza premierowymi utworami znajdą się również dwa covery niespodzianki.

U boku lidera Tomka Luberta (gitarzysta i kompozytor do tej pory kojarzony z grupami Virgin, Video i Volver) pojawili się wokalistka Karolina "Strzelba" Strzebońska, Bartosz Miecznikowski (gitarzysta grup Pączki w Tłuszczu i Jeden Osiem L) i Piotr "Posejdon" Pawłowski (perkusista mający na koncie występy z takimi muzykami, jak m.in. Closterkeller, John Porter Band, Piotr Bukartyk, Albert Rosenfield, Mech, Elektryczne Gitary, Virgin, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak).

"Jak mówią sami artyści, jest to zupełnie nowa jakość na naszym rynku muzycznym. Muzycy połączyli nowoczesne brzmienia wraz z rockowymi riffami gitarowymi a całości dopełnia charakterystyczny wokal" - czytamy.

Do singla "Desire" powstał teledysk, kręcony nocą na ulicach Łodzi, w którym gościnnie udział wzięła mistrzyni driftu Karolina Pilarczyk oraz Karol Majewski. Zdjęcia pościgowe robią wrażenie a całość dopełnia nocna panorama Łodzi.

Clip Tomasz Lubert Desire

Nowy zespół szykuje się już do koncertów w Polsce i zagranicą. W programie występów mają znaleźć się premierowe nagrania oraz muzyczne niespodzianki dla fanów poprzednich zespołów Tomka Luberta (Virgin, Video, Volver).

Lubert: Kim jest Karolina "Strzelba" Strzebońska?

Absolwentka szkoły muzycznej I i II stopnia w klasie wiolonczeli już jako 15-latka śpiewała na weselach, co pozwoliło jej w późniejszym czasie na samodzielne utrzymywanie się i ukończenie studiów pedagogicznych w Krakowie i Warszawie.

Wideo Karolina Piątek - "Chain of Fools" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

Szersza publiczność poznała ją w 12. edycji programu "The Voice of Poland" - wtedy pod panieńskim nazwiskiem Piątek. Początkowo znalazła się w drużynie Tomsona i Barona, później skradziona przez Marka Piekarczyka doszła aż do ćwierćfinału. Na swoim koncie ma utwory zarówno w rockowym, jak i elektronicznym brzmieniu. Nie ogranicza się gatunkowo. Pasję do muzyki zaszczepił w niej tata, który uwielbia mocniejsze gitarowe brzmienia.