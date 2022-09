Jako ostatni w sobotnim odcinku pojawił się 18-letni Norbert Wronka ( posłuchaj! ). Od sześciu lat nastolatek jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski we Włoszakowicach, gdzie często organizuje podopiecznym recitale. W programie usłyszeliśmy historię jego siostry, która kilka lat temu wpadła pod samochód i z tego powodu musiała przerwać muzyczną karierę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland": Norbert Wronka doprowadził Justynę Steczkowską do łez TVP

Nastolatek (za kulisami kciuki ściskała m.in. siostra) przekonał wszystkich trenerów - Lanberry i zapłakana Justyna Steczkowska aż pobiegły do niego, by go uściskać. Ogromne emocje udzieliły się wszystkim trenerom, ale także samemu uczestnikowi i jego najbliższym kibicującym na backstage'u.

Reklama

Lanberry, Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron pojawili się u boku Norberta na scenie, by razem z nim jeszcze raz wykonać "Tears in Heaven" Erica Claptona.

Norbert Wronka zdecydował się przejść do drużyny Lanberry. Okazało się, że nowa trenerka show TVP zna go z mediów społecznościowych, gdzie trafiła na jego filmiki - na TikToku ma prawie 180 tys. fanów.

Wideo Norbert Wronka | „Tears in heaven” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 13

"ALE EMOCJE!! Marzenia się spełniają, naprawdę!!! Od dziecka marzyłem o tym, żeby stanąć na scenie 'Voice Of Poland', a dziś to wszystko stało się rzeczywistością!! 4 fotele odwrócone!!!! Jestem ogromnie wdzięczny za tę szansę i obiecuję, że wykorzystam ją najlepiej jak się da" - napisał Norbert Wronka na Instagramie, dziękując Lanberry za zaufanie.

Instagram Post

W komentarzach pogratulowali mu m.in. Alicja Szemplińska, Wiktoria Zwolińska, Kuba Szmajkowski i Kamil Kowalski.

"The Voice of Poland": Kim jest Norbert Wronka?

Swoją przygodę ze śpiewaniem rozpoczął 8 lat temu, gdy przyszedł na pierwsze lekcje wokalu. Muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat. W 2017 roku ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu, ale w swojej instrumentalnej karierze grał też między innymi na saksofonie i puzonie.

Ma na koncie występ w jednym z odcinków "Szansy na sukces" razem z zespołem Ira ("Nadzieja"). W 2021 r. nakładem Niebieski Label wypuścił swój pierwszy singel "Niewinny" ( posłuchaj! ). Autorami piosenki są Sara Kordowska (tekst, muzyka) i Patrick the Pan (muzyka, produkcja).

Nowe studio "The Voice of Poland" 1 / 10 Nowe studio "The Voice of Poland" Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz/TVP udostępnij