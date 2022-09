Ruszyła 13. edycja "The Voice of Poland" - uczestników ponownie oceniają nazywana "panią profesor" Justyna Steczkowska, Tomson z Baronem z grupy Afromental oraz Marek Piekarczyk, wieloletni wokalista TSA, legendy polskiego heavy metalu. Do zespołu trenerskiego dołączyła natomiast Małgorzata Uściłowska, czyli Lanberry ( posłuchaj! ). To kolejna próba odmłodzenia składu jury i przyciągnięcia młodszych widzów przed telewizory. Zastąpiła ona Sylwię Grzeszczak.

Podczas pierwszych przesłuchań w ciemno uwagę trenerów i widzów przykuła Magda Nawojska. 24-latka pochodzi z muzycznej rodziny (poza śpiewaniem gra na skrzypcach). Po zaledwie kilku taktach "Killing Me Softly" (w oryginale Lori Lieberman, później The Fugees) swój fotel odwróciła Lanberry, a wkrótce dołączyła do niej Justyna Steczkowska.

"The Voice of Poland": Kim jest Magda Nawojska?

"Wiedziałam, że opowiesz mi dobrą historię. Pokazałaś, że można inaczej i zinterpretowałaś to w smaczny sposób" - powiedziała Lanberry, jednak Magda postanowiła wybrać drużynę Justyny Steczkowskiej.

"Idzie nowe. Cieszy mnie to lato, a duża jego część to 'The Voice of Poland', o którym troszeczkę sobie po cichutku marzyłam od dziecka. Dziękuję za te możliwość i zobaczymy co dalej" - napisała uczestniczka na Instagramie.



Kciuki za siostrę ściska Asia Nawojska, wokalistka, pianistka i aranżerka. Laureatka Ogólnopolskich Festiwali zarówno jako autorka, jak i interpretatorka. Pomysłodawczyni i reżyserka koncertu "Lema Pamięci" organizowanego w ramach Roku Lema.

Siostry współpracują także na scenie - Magda zagrała na skrzypcach w ostatnim utworze Asi "Ja rzeka". Za produkcję tego nagrania odpowiada duet Sarapata.



