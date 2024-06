Alicja Węgorzewska-Whiskerd to jedna z najpopularniejszych śpiewaczek operowych w Polsce, znana i ceniona także w Europie. Mezzosopranistka debiutowała na wiedeńskiej scenie Kammeroper w operze "Die Pilger von Mekka" Glucka, na scenie jest obecna od ponad 30 lat. Na koncie ma występy na największych scenach świata.



Rozpoznawalności przysporzył jej udział w programie "The Voice Senior", w którym ocenia i szlifuje talenty seniorów.



Życie prywatne Alicji Węgorzewskiej. Rozwiodła się w tajemnicy

Prywatnie była żoną biznesmena Petera Whiskerda, z którym rozwiodła się po 20 latach małżeństwa. Informację tę trzymała w tajemnicy aż pięć lat.

"Rozwód to życiowa porażka, definitywnie. Jeśli spędzasz z kimś 20 lat, to można to nazwać porażką. (...) Ale bywa tak, że ludzie muszą się rozstać" - stwierdziła w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.

Alicja Węgorzewska wyjaśniła, że jej były mąż zdecydował się na wyprowadzkę do Holandii. Był przekonany, że partnerka podąży za nim, ale tak się nie stało. Przez jakiś czas próbowali ratować tę miłość i starali się żyć w relacji na odległość.

"Najpierw dwa lata próbowaliśmy jeszcze latać do siebie, a później nastąpiło stwierdzenie, że każdy ma swoje życie i ma sensu tego kontynuować. Kolejne dwa lata to było załatwianie formalności" - opowiadała.

Kim jest córka Alicji Węgorzewskiej? "Kocham ją miłością bezgraniczną"

Byli małżonkowie doczekali się jednego dziecka. Amelia ma już 22 lata i jest oczkiem w głowie śpiewaczki.



Zdjęcie Alicja Węgorzewska z córką Amelią / Piotr Fotek / Reporter

Obecnie Amelia studiuje aktorstwo w Warszawskiej Szkole Filmowej. W młodzieńczych latach podobnie jak jej mama, uczyła się w szkole muzycznej, w klasie fortepianu.

"Moja córka Amelia to moje oczko w głowie. Kocham ją miłością bezgraniczną. Oczywiście nie jestem w stanie być z córką zbyt często. Gdy tylko jestem w domu, staramy się spędzać ze sobą maksymalnie dużo czasu, śmiejemy się, jemy wspólny obiad, a przede wszystkim bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. To bardzo wrażliwa, rozsądna, mądra i inteligentna dziewczynka. Mam wrażenie, że to 'stara dusza' w ciele małego dziecka. Uwielbia czytać, właściwie połyka wielgachne, grube książki w zadziwiającym tempie. Ma to szczęście, że czyta je zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Córka chodzi do szkoły muzycznej tak jak ja - na fortepian" - wyznała swego czasu Alicja Węgorzewska w "Super Expressie".