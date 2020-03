Jak się czuje Gienek Loska? Przyjaciele proszą o pomoc

Przyjaciele Gienka Loski apelują o pomoc dla wokalisty, który od maja 2018 r. jest w ciężkim stanie po wylewie krwi do mózgu.

Gienek Loska w 2015 r.

W najnowszym wpisie na facebookowym profilu grupy Gienek Loska Band jego przyjaciele apelują o pomoc dla swojego lidera.

Wideo Jak pomóc Gienkowi Losce? (Dzień Dobry TVN/x-news)

Przypomnijmy, że Gienek Loska ( sprawdź! ) w maju 2018 r. doznał rozległego wylewu podczas wizyty u 70-letniej schorowanej matki na Białorusi. Miał wrócić do Polski o wiele wcześniej, jednak postanowił przedłużyć pobyt. Do zdarzenia doszło na dzień przed powrotem.

"Dosłownie dzień przed wyjazdem rozmawiał ze mną pół godziny wcześniej. Powiedział nawet 'Zrób mi kaszankę. Wrócę o tej 16 i będę głodny'" - opowiadała partnerka muzyka Agnieszka Stawicka w "Pytaniu na śniadanie".

"Jak wiecie od maja 2018 roku Gienek jest ciężko chory, wymaga całodobowej opieki, wsparcia rehabilitacyjnego, żywienia medycznego, pełnej pielęgnacji, a co za tym idzie - wielu preparatów, leków i środków czystości. Jego stan neurologiczny jest w dalszym ciągu bardzo poważny, ale Gienek cały czas walczy, a my z nim" - czytamy we wpisie.

"Do tej walki potrzebujemy wsparcia, także finansowego. Potrzebujemy Waszego wsparcia, każdego z Was. Jeśli więc chcesz pomóc Gienkowi, przekaż 1% swojego podatku na ten cel. To dla Niego wielka sprawa" - dodają przyjaciele.

Gienkowi pomaga Polska Fundacja Muzyczna, która zbiera fundusze z 1 procentu. Wolontariuszką tej organizacji jest wspomniana Agnieszka Stawicka, która odwiedza muzyka w Białooziersku na Białorusi.



Gienek Loska karierę muzyczną zaczął w Grodnie na Białorusi, gdzie spotkał Andrzeja "Makara" Makarewicza - razem z którym założył zespół Seven B. Jako wschodząca gwiazda rocka na Białorusi, w latach 90., grupa przyjechała do Polski na klika koncertów. Splot wypadków sprawił, że została w Polsce na dłużej. Członkowie grupy osiedlili się w Krakowie stając się dość szybko lokalną atrakcją (grając najpierw na ulicy, a później w małopolskich klubach).

Taka kariera Seven B trwała do 2006 roku, kiedy to Gienek postanowił odejść ze składu. Makar próbował przez kilku miesięcy występować z innymi muzykami, jednak bez sukcesów. Sam zrezygnował z grania i wyjechał do Szkocji. Do tego czasu grupa przygotowała trzy płyty - "Rocktales", "Make Up Your Mind" i "Acoustic".

Podczas gdy Makar układał sobie życie na Wyspach, Gienek postanowił wrócić do muzykowania. Występował na ulicy - tym razem solowo, próbował sił w programach telewizyjnych "Szansa na sukces" i "Mam talent". Jednak bez większego powodzenia.

Przełomem okazał się udział w polskiej edycji "X Factor". Gienek występując w drużynie Czesława Mozila został laureatem programu. Sukces umożliwił rejestrację i wydanie płyty.

Muzyk ściągnął ze Szkocji przyjaciela i na nowo zorganizował zespół - tym razem pod nazwą Gienek Loska Band. Jego skład uzupełnili: klawiszowiec Marcin Młynarczyk (m.in. Blues Obsession, Soul Finger, Czarne Korki) i basista Tomek Setlak (znany ze współpracy m.in. z Jackiem Dewódzkim).

W listopadzie 2011 r. ukazała się płyta "Hazardzista" - debiut Gienek Loska Band. W kwietniu 2013 r. do sprzedaży trafił drugi album "Dom", ale wkrótce po premierze odeszli Andrzej Makarewicz i znany z m.in. Homo Twist perkusista Grzegorz Schneider (zmarł w czerwcu 2013 r.).

W Gienek Loska Band zastąpili ich odpowiednio kompozytor i muzyk sesyjny Arkadiusz Żurecki (absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, znany z m.in. Rusty Cage i Present Perfect) oraz Łukasz Marek (Present Perfect).

