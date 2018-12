Wydany pod koniec listopada album "Białanie" zawiera 15 kolęd, pastorałek i zimowych piosenek do tekstów napisanych przez Jacka Cygana. Popularny tekściarz i poeta opowiedział Interii, co kryje się na tym wydawnictwie.

Jacek Cygan przygotował świąteczną płytę /Beata Zawrzel / Reporter

Jacek Cygan ma w dorobku ponad 1000 tekstów piosenek. Pisał dla takich gwiazd, jak m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Ewa Bem, Halina Frąckowiak, Edyta Geppert, Kayah, Kombii, Seweryn Krajewski, Krzysztof Krawczyk, Lady Pank, Grzegorz Markowski, Jerzy Połomski, Piotr Rubik, Ryszard Rynkowski, Zdzisława Sośnicka, Grzegorz Turnau i Zbigniew Wodecki.

Pięciokrotnie nagrody na Festiwalu w Opolu zdobywali wykonawcy śpiewający jego utwory. Dodatkowo Edyta Górniak z "To nie ja" (posłuchaj!) zajęła 2. miejsce na Eurowizji.

Popularność przyniósł mu także program "Idol", którego był jurorem w latach 2002-2005.

Kolędy, świąteczne pieśni i pastorałki Cygana powstawały przez ponad trzydzieści lat.

- Ten imponujący zestaw wykonawców skompletował się sam, bo przecież te piosenki powstawały jedna, dwie na rok - opowiada Jacek Cygan w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Cygan o gościach na płycie "BIAŁANIE. Kolędy, pastorałki, piosenki świąteczne" TV Interia

Na płycie znalazły się trzy premierowe utwory, w tym tytułowy "Białanie" wykonany przez Zakopower. Dwie pozostałe to śpiewana przez Igora Herbuta z grupy LemON "Pastorałka łemkowska" i "Śląska kolęda" w wykonaniu Józefa Skrzeka, lidera grupy SBB.



Clip Zakopower Białanie

- Moje określenie "białanie" obejmuje to wszystko, co człowiek w sobie ma, od dziecka, jak myśli o świętach Bożego Narodzenia. To trochę moja odpowiedź na "White Christmas" (posłuchaj!), żeby było coś naszego. Tam jest trochę refleksji, dobrej energii i naszej tradycji - mówi nam tekściarz.



Jak zdradza Jacek Cygan, większość tych nagrań powstawała latem: - Z takiej tęsknoty za świętami, za gwiazdką...



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Cygan: "To moja odpowiedź na 'White Christmas'" TV Interia

Jednym z świątecznych przebojów jest "Pada śnieg", który w duecie wykonywali Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak (jako nastolatkowie byli parą). "Hormony buzowały, mieliśmy wtedy po 16 lat. Ale myśmy się nie kochali... Myśmy się tylko całowali, ale jak! Całą noc" - wyznał po latach Antkowiak w programie "Kuba Wojewódzki Show".

Jacek Cygan na koniec podziękował zaprzyjaźnionym kompozytorom i wykonawcom, a także złożył życzenia wesołych świąt dla użytkowników Interii.

Oto szczegóły świątecznej płyty Jacka Cygana:



1. "Białanie" - Zakopower

2. "Pada śnieg" - Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak

3. "Dziś nadzieja rodzi się" - Ryszard Rynkowski

4. "Kolęda rozsianych po świecie" - Seweryn Krajewski

5. "Hej ludzie, idą święta!" - Varius Manx

6. "Śląska kolęda" - Józef Skrzek

7. "Święta z bajki" - Edyta Geppert

8. "Bardzo cicha noc" - Ryszard Rynkowski

9. "Na Stary Rok" - Grażyna Łobaszewska

10. "Zimowe obrazki" - Majka Jeżowska

11. "Kolęda samotnych" - Ewa Małas-Godlewska

12. "Nadziewane nadzieją życzenia Wesołych Świąt" - De Mono i Paulina Sykut-Jeżyna

13. "W Wigilię pada" - Anna Jurksztowicz

14. "Pastorałka łemkowska" - Igor Herbut

15. "Spadł śnieg" - Jacek Cygan i Krzysztof Ścierański.

Clip De Mono Nadziewane nadzieją życzenia Wesołych Świąt

Zdjęcie Jacek Cygan i Edyta Górniak / AKPA