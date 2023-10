Iron Maiden za żelazną kurtyną. Kulisy legendarnej wizyty w Polsce w 1984 r.

W sierpniu 1984 r. legendarna grupa Iron Maiden przyjechała do Polski na pięć koncertów. W ramach trasy "World Slavery Tour" odbyły się występy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Zabrzu. Dodajmy, że to właśnie w stolicy Polski brytyjska formacja rozpoczęła światowe tournee promujące płytę "Powerslave". Jeszcze w 1984 r. ukazał się film "Behind the Iron Curtain" (początkowo na kasecie VHS) dokumentujący występy za Żelazną Kurtyną - w Polsce, ówczesnej Jugosławii i na Węgrzech.

Te pamiętne wydarzenia dokumentuje album "Iron Maiden - Iron Curtain. Poland 1984", który zawierać będzie blisko setkę niepublikowanych archiwalnych zdjęć z pobytu zespołu w Polsce w 1984 r., w tym wiele zakulisowych. Całość dostępna będzie w formie numerowanego kolekcjonerskiego boxu przybliżającego wydarzenia z lata 1984 roku.

O kulisach opowiadają świadkowie tych wydarzeń - muzycy, pracownicy trasy, promotorzy, fani i dziennikarze.

Przypomnijmy, że to podczas pobytu w Poznaniu doszło do pamiętnego występu w Klubie Adria. Po koncercie w Hali Arena muzycy Iron Maiden wprosili się na wesele Doroty Nawrockiej i Piotra Żmudzińskiego - na sprzęcie pożyczonym od weselnej kapeli wykonali "Smoke on the Water" Deep Purple i "Tush" ZZ Top. Para rozwiodła się po 14 latach, doczekała się syna.