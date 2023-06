Nie wszyscy fani metalu wiedzą, że Adrian Smith jest zapalonym wędkarzem. O swojej pasji opowiedział w wydanej w Polsce w 2022 r. książce "Giganci wód i rocka".

"W trasy koncertowe zawsze zabierał swoje wędki. Łowił rzadkie okazy z największymi tuzami sceny muzycznej, po głośnych koncertach szukając wyciszenia nad rzeką" - czytamy w opisie.

"Dotrze nad każdą rzekę, morze, kanał, jezioro i łowisko, by osiągnąć stan wędkarskiej nirwany. Swojego pierwszego stufuntowego jesiotra, z którym stoczył wyczerpującą walkę, złowił w wirach kanadyjskiej rzeki Fraser w trakcie trasy Iron Maiden . A co powiecie na bliskie spotkanie ze sporym rekinem u wybrzeża Wysp Dziewiczych podczas brodzenia po pas w wodzie w poszukiwaniu albuli? Do tego należy wspomnieć o godnej podziwu liście okazów złowionych w brytyjskich wodach".

Reklama

Swoją pasję postanowił zrealizować także w Krakowie - przed wtorkowym koncercie w Tauron Arenie wybrał się na kilkugodzinne wędkowanie z łódki na Wiśle. Towarzyszył mu Paweł Kabat, który specjalizuje się w łowieniu gigantycznych sumów, a na co dzień pracuje jako przewodnik po Krakowie.

Iron Maiden: Zobacz zdjęcia z koncertu w Krakowie (13 czerwca 2023 r.) 1 / 15 Bruce Dickinson (Iron Maiden) Źródło: INTERIA.PL Autor: Robert Wilk

"Szkoda że mieliśmy mało czasu na wspólne wędkowanie ale i tak było mega pozytywnie. Powiem jedno - zdjęcia jego rekordowych połowów wzbudzają delikatną zazdrość. Kilka razy mieliśmy dwumetrowe ryby pod zestawem, nawet przez chwile był hol ryby 150cm, więc jak na tak krótki czas było w miarę ok, chociaż zawsze pozostaje niedosyt, że nie złowił fajnej ryby. Może następnym razem będzie lepiej" - napisał na Facebooku Paweł Kabat, pokazując wspólne zdjęcie z muzykiem Iron Maiden.