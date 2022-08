To już kolejna piosenka, napisana specjalnie do programu "Hotel Paradise". Wcześniej sporą popularnością cieszyły się "Oto raj" (śpiewała Sonia Szklanowska, ponad 4 mln odsłon), "Raj mi daj" (Bogusia Bibi Brzezińska w duecie z Kamilem Bijosiem, ponad 1 mln wyświetleń) i "Ty i ja" (Natalia "Nana" Majos - ponad 500 tys.).

Wideo Nana - Ty i Ja (Official Video)

Sprawdź tekst piosenki "Ty i ja" w serwisie Tekściory.pl!

Szóstą edycję randkowego reality show promuje utwór "Rajska miłość". Do zaśpiewania ponownie zaproszono Natalię Majos. Nana jest finalistką czwartej edycji "Hotelu Paradise", a na Instagramie obserwuje ją ponad 130 tys. fanów.

Reklama

"Hotel Paradise": Nana z piosenką "Rajska miłość"

Tym razem utwór stworzyli nowi autorzy. Muzykę skomponowali Patryk Tylza i Piotr Gozdek, a tekst napisali Wojciech Byrski i Gordohn Jaques. Byrski wcześniej pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Ira, Lady Pank, Bracia, De Mono, Piotr Cugowski, Ania Wyszkoni, Maciej Balcar i Natasza Urbańska.

Z kolei Piotr Gozdek to młody wokalista, muzyk, kompozytor i producent w jednej osobie. Szerokiej publiczności dał się poznać w programie Polsatu "Must Be The Music" - w siódmej edycji (2014) jako połowa duetu PeterBeth znalazł się w gronie finalistów. Od pewnego czasu Gozdek rozwija swoją karierę solową, współpracując z gwiazdami młodego pokolenia (m.in. Natalia Zastępa).

Wideo Nana (Gozdek Edit) - Rajska Miłość [Official Video]

Sprawdź tekst piosenki "Rajska miłość" w serwisie Tekściory.pl!

Nana swoją przyszłość wiąże z branżą artystyczną - jest studentką szkoły musicalowej.

"Bardzo chciałam zaśpiewać kolejną piosenkę przewodnią do programu. I gdy zaproszono mnie na casting, nie posiadałam się ze szczęścia. W studiu podczas nagrań z profesjonalnymi muzykami, czułam się bardzo wyróżniona. Dałam z siebie wszystko, bo czuję, że to może być dla mnie duża szansa na rozwój mojej kariery. A potem zdjęcia w Panamie były jednym z najbardziej ekscytujących doświadczeń w moim życiu. I mimo, że już brałam udział w nagraniach klipów i reklam, to nigdy nie pracowałam w tak pięknym i zapierającym dech w piersiach miejscu. Czułam się jak ryba w wodzie. To jest to, co chciałabym w życiu robić" - mówi Nana.

Teledysk "Rajska miłość" został zrealizowany w Panamie, gdzie nagrywany był zarówno poprzedni, jak i najnowszy sezon "Hotelu Paradise". Tym razem oprócz Nany, wystąpiło wielu innych bohaterów.

"Ten wideoklip jest pozdrowieniem i podziękowaniem dla wspaniałych mieszkańców Panamy. Uznaliśmy, że nie możemy w pełni opowiedzieć widzom o tym miejscu, pokazując jedynie piękne okoliczności przyrody i pomijając coś, co powinno stać się wizytówką tego kraju, czyli otwarci i przyjacielscy ludzie. Co ciekawe, część osób występujących w teledysku, to panamscy członkowie ekipy produkcyjnej 'Hotelu Paradise', więc fani naszego show mogą ich dzięki temu klipowi poznać. Pozostałe postaci to osoby przypadkowo spotkane, które po prostu chciały się z nami pobawić" - opowiada Bartosz Łabęcki, reżyser "Hotelu Paradise".

Instagram Post