Helloween i singel "Fear of the Fallen". Kiedy premiera płyty "Helloween"?

18 czerwca do sprzedaży trafi imienna płyta niemieckiej grupy Helloween. Teraz legenda melodyjnego speed metalu zaprezentowała nowy utwór "Fear of the Fallen".

Andi Deris jest wokalistą zespołu Helloween

"Fear Of The Fallen" to drugi singel zapowiadający album "Helloween". Wcześniej poznaliśmy zamykający płytę utwór "Skyfall".



Helloween są uważani za ojców chrzestnych niemieckiego speed metalu. Na scenie istnieją od 1984 roku. Grali na największych festiwalach na świecie m.in. Rock in Rio, Wacken, Loudpark w Tokio czy polskim Przystanku Woodstock (dla pół miliona fanów).

W dorobku mają kilkanaście albumów studyjnych i koncertowych. Na 30-lecie zespół wydał książkę "Hellbook", wtedy też zrodził się pomysł poprzedniej trasy "Pumpkins United".

"Trasa Pumpkins United 2017-2019 sprawiła, że zamieniliśmy się w prawdziwy zespół. Teraz chcemy przekuć tę energię w nasz nowy krążek!" - mówił wokalista Andi Deres.

W aktualnym, poszerzonym składzie Helloween figurują powracający do składu, grający na gitarze wokalista Kai Hansen oraz wokalista Michael Kiske, a także etatowy frontman Andi Deris, gitarzyści Michael Weikath i Sascha Gerstner, basista Markus Grosskopf i perkusista Daniel Löble, tworząc wespół imponujący kolektyw zwany "Pumpkins United".

Podczas nagrywania albumu "Helloween" użyto oryginalnego zestawu perkusyjnego nieżyjącego bębniarza zespołu, Ingo Schwichtenberga. Nagrań dokonano w studiu Hamburg Home (gdzie zarejestrowano starsze materiały Helloween, takie jak "Master Of The Rings", "The Time Of The Oath" i "Better Than Raw") pod okiem wieloletniego producenta zespołu, Charliego Bauerfeinda i Dennisa Warda, natomiast ostateczny miks powstał w Valhalla Studios Ronalda Prenta (Iron Maiden, Def Leppard, Rammstein).

Okładka albumu to obraz berlińskiego artysty Elirana Kantora - fani odnajdą na niej elementy związane z całą historią Helloween.

Podstawowa tracklista albumu:



1. "Out For The Glory"

2. "Fear Of The Fallen".

3. "Best Time"

4. "Mass Pollution"

5. "Angels"

6. "Rise Without Chains"

7. "Indestructible"

8. "Robot King"

9. "Cyanide"

10. "Down In The Dumps"

11. "Orbit"

12. "Skyfall".

W ramach trasy "United Forces 2022" grupa zagra 18 kwietnia 2022 r. w MCK w Katowicach. Gościem specjalnym będą Szwedzi z grupy HammerFall, którzy w połowie 2019 r. wydali płytę "Dominion".