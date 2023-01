Gwiazdy lat 80. razem. "Gonna Be You" do nowej komedii z Jane Fondą

19 stycznia w serwisach streamingowych zadebiutowała piosenka "Gonna Be You", którą wykonują: Dolly Parton, Belinda Carlisle, Cyndi Lauper, Gloria Estefan i Debbie Harry. Utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu "80 for Brady", którego amerykańską premierę zapowiedziano na 3 lutego.

Cyndi Lauper i Dolly Parton na początku lat 80. /Bettina Cirone /Getty Images