Raper dotarł na miejsce feralnego koncertu spóźniony kilka godzin . Wcześniej bowiem występował w Częstochowie, z której dojazd do Nysy zajął mu wyjątkowo dużo czasu. Okazało się, że gdy tylko wyszedł na scenę... postanowił z niej zejść. Poinformował zebrany pod barierkami tłum o tym, że nie jest w stanie nic zaśpiewać. "Mam tak przetyrane gardło..." - mówił do fanów

Teraz swoje trzy grosze do całej sprawy postanowili dorzucić wykonawcy disco polo. Oni również nie mogą skarżyć się na brak zleceń w sezonie wakacyjnym. Często zdarza się, że grają kilka koncertów w jeden dzień, co jest nie lada wyczynem. Są zmuszeni być w dobrej formie i dawać z siebie wszystko, pomimo zmęczenia.

"Co wtedy robię? Miód i tabletki na gardło. Kroplówki? W jakim celu? Żeby mieć więcej witamin? Nie, nie... Nic z tych rzeczy. Muszę dbać jedynie o swój głos" - kontynuował muzyk, nawiązując do afery Smolastego.

Król disco polo wyznał, że w czasach swojej młodości zdarzało mu się grać kilka koncertów dziennie, jednak nigdy nie był na tyle wyczerpany, żeby nie dać rady. "Kiedy byłem młodszy, czyli jakieś dwadzieścia lat temu, oczywiście zdarzało się, że grałem kilka razy dziennie . Nie potrzebowałem jednak żadnych wspomagaczy. Były zakontraktowane koncerty, więc jechaliśmy i graliśmy. Na tym to wszystko polega. Nie wyobrażam sobie sytuacji, by nie wystąpić, gdy fani czekają " - podsumował w rozmowie z Pudelkiem.

"Były lata, że graliśmy w roku ponad 200-300 koncertów . To szalone tempo, którym moglibyśmy obdarzyć większość naszego życia. Pamiętne dwa sylwestry telewizyjne jedynego wieczoru, helikoptery, samoloty... Szaleństwo. Teraz jest już spokojniej, jest to wyważone — i tak ma zostać. Oprócz grania koncertów, gramy też w teatrze. Jesteśmy zawodowymi aktorami, więc seriale i filmy również się o nas upominają, a po drodze jeszcze trzeba żyć " - powiedziała Kajra.

Kajra i Sławomir mają bezpośredni wgląd do swojego kalendarza koncertowego. Co prawda nad planowaniem harmonogramu czuwa głównie ich menedżer - z którym związani są już od ponad 10 lat - jednak artyści disco polo nie wyobrażają sobie, aby podejmował on wszystkie decyzje w zupełności sam. "Kiedy dochodzi więcej grań jednego dnia lub bywają propozycje, które nie do końca byśmy chcieli lub nie mamy czasu ich zrealizować - przegadujemy temat i wspólnie podejmujemy decyzję" - mówi Kajra.