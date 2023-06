Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Na początku lutego do szyldu Piękni i Młodzi powrócił Dawid Narożny, który do współpracy zaprosił swoją drugą żonę - Joannę Narożną oraz Elę Kliś.



Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) w samym bikini. Pochwaliła się, ile schudła!

Na Instagramie Magdę Narożną obserwuje ponad 200 tys. fanów. Wokalistka regularnie publikuje tam zdjęcia pokazującą ją również ze strony prywatnej.

Od dłuższego czasu piosenkarka chwaliła się swoimi systematycznymi treningami oraz dietą, a jej fani z każdym zdjęciem chwalili ją za ciągłe postępy. Teraz Narożna postanowiła pokazać jak bardzo zmieniło się jej ciało od czasu zastosowania diety. Gwiazda zespołu Piękni i Młodzi porównała dwa zdjęcia w stroju kąpielowym.

"Pół roku przepracowania samej siebie. Zdrowe podejście do życia... nie koniecznie tylko i wyłącznie wyrzeczenia! Naucz się żyć w zgodzie ze swoim organizmem: nawadniaj się, staraj się jeść jak najmniej przetworzone i zdrowe produkty, regularność, sen i w moim przypadku przede wszystkim aktywność fizyczna" - pisze gwiazda.

"Brawo, jest pani teraz moją motywacją", "Dobra robota!" - czytamy w komentarzach.

