Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Reklama

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź! ).

Czytaj także: Piękni i Młodzi: Magdalena Narożna korzysta z uroków natury. Gorące zdjęcia w bikini

Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) pokazała się w skąpym bikini. "Jak Afrodyta"

Po występie w roli jednej z gwiazd imprezy Roztańczony PGE Narodowy wokalistka razem ze swoim narzeczonym Krzysztofem Byniakiem postanowiła wybrać się na urlop. Para wypoczywa w jednym z hoteli w miejscowości Incekum. To popularny kurort położony na Riwierze Tureckiej na wybrzeżu Morza Śródziemnego.



Na wakacjach towarzyszą im m.in. Daniel Biczak oraz Kuba Urbański z grupy Playboys.

Najnowsze zdjęcia Magdy Narożnej z plaży zrobiły furorę na Instagramie.

"Pozdrawiam i wysyłam Wam trochę słońca o poranku :) na dobry początek dnia :)" - napisała wokalistka, wśród hasztagów dodając zwrot "nophotoshop"."Jak zawsze wyglądasz przepięknie", "dużo relaxu życzę", "prześliczna", "ciało bogini", "ależ zrobiło się gorąco", "kusicielka piękna", "jak Afrodyta" - zachwycają się fani w komentarzach.

Instagram Rolka Rozwiń