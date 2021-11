Jeszcze przed ogłoszeniem nazwisk nominowanych akademia Grammy poinformowała o zmianach organizacyjnych. Największa związana jest z czterema najważniejszymi kategoriami - album roku, utwór roku, nagranie roku i najlepszy nowy artysta. W każdej z nich rozszerzono liczbę nominowanych do 10 wykonawców.



Nagrodę Grammy otrzymywać będzie też każdy twórca, który pracował nad konkretną płytą, bez względu na jego wkład.



Kto z największymi szansami na zdobycie Grammy?

Ogłoszone 23 listopada nominacje wyłoniły czterech wykonawców z największą liczbą szans na statuetki. Najwięcej statuetek - 11 - może zgarnąć wokalista i kompozytor John Batiste.



Po osiem nominacji zgarnęli natomiast: Doja Cat, Justin Bieber, H.E.R., Billie Eilish oraz Olivia Rodrigo.



W najważniejszej kategorii Grammy - album roku - oprócz wyżej wymienionych, powalczą również Tony Bennett i Lady Gaga, Taylor Swift, Kanye West i Lil Nas X.



Rekordy Grammy 2022

Dzięki nominacjom za płytę "Love For Sale" 95-letni Tony Bennett został najstarszym nominowanym do nagrody w kategoriach ogólnych oraz drugą najstarszym nominowanym we wszystkich kategoriach Grammy. Również JAY-Z ustanowił nowy rekord. Dzięki trzem nowym wyróżnieniom został artystą z największą liczbą nominacji do Grammy (83), wyprzedzając tym samym Paula McCartneya i Quincy Jonesa.



Zdjęcie Tony Bennet i Lady Gaga / Frazer Harrison / Getty Images

Kim jest John Batiste?

11 nominacji dla Johna Batiste'a to największa niespodzianka tegorocznych ogłoszeń. John Batiste to amerykański wokalista, kompozytor, autor tekstów oraz lider zespołu Stay Human. Nagrywał i współpracował z najpopularniejszymi twórcami na świecie - Prince'em, Lennym Kravitzem, Edem Sheeranem. Na koncie ma osiem albumów studyjnych, a jego dyskografię zamyka płyta "We Are" z marca 2021 roku. Batiste jest też laureatem Oscara w kategorii najlepsza muzyka (skomponował ją razem z Trentem Reznorem i Atticusem Rossem).



Gala przyznania nagród Grammy odbędzie się 31 stycznia 2022 roku



Oto lista nominowanych w głównych kategoriach do Grammy 2022:

Album roku:

Jon Batiste - "We Are"

Justin Bieber - "Justice: Triple Chucks Deluxe"

Doja Cat - "Planet Her Deluxe"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Lady Gaga & Tony Bennett - "Love For Sale"

H.E.R. - "Back Of My Mind"

Lil Nas X - "Montero"

Olivia Rodrigo - "Sour"

Taylor Swift - "Evermore"

Kanye West - "Donda"

Nagranie roku:

ABBA - "I Still Have Faith In You"

Jon Batiste - "Freedom"

Tony Bennett & Lady Gaga - "I Get A Kick Out Of You"

Justin Bieber - "Peaches" (Feat. Daniel Caesar & Giveon)

Brandi Carlile - "Right On Time"

Doja Cat - "Kiss Me More" (Feat. SZA)

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Lil Nas X - "Montero (Call Me By Your Name)"

Olivia Rodrigo - "Drivers License"

Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Utwór roku:

Ed Sheeran - "Bad Habits"

Alicia Keys - "A Beautiful Noise" (Feat. Brandi Carlile)

Olivia Rodrigo - "Drivers License"

H.E.R. - "Fight For You"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Doja Cat - "Kiss Me More" (Feat. SZA)

Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Lil Nas X - "Montero (Call Me By Your Name)"

Justin Bieber - "Peaches" (Feat. Daniel Caesar & Giveon)

Brandi Carlile - "Right On Time"

Najlepszy nowy artysta:

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Najlepsze wykonanie solowe pop:

Justin Bieber - "Anyone"

Brandi Carlile - "Right on Time"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Ariana Grande - "positions"

Olivia Rodrigo - "drivers license"

Najlepsze wykonanie duetu lub grupy pop:

BTS - "Butter"

Coldplay - "Higher Power"

Tony Bennett & Lady Gaga - "I Get a Kick Out of You"

Doja Cat & SZA - "Kiss Me More"

Justin Bieber & Benny Blanco - "Lonely"

Najlepszy popowy album:

Justin Bieber - "Justice" (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - "Planet Her" (Deluxe)

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Ariana Grande - "Positions"

Olivia Rodrigo - "Sour"

Najlepszy album dance/muzyka elektroniczna:

Black Coffee - "Subconsciously"

Illenium - "Fallen Embers"

Major Lazer - "Music Is The Weapon (Reloaded)

Marshmello - "Shockwave"

Sylvan Esso - "Free Love"

Ten City - "Judgment"

Najlepsze wykonanie rock:

AC/DC - "Shot In The Dark"

Black Pumas - "Know You Better (Live From Capitol Studios A)"

Chris Cornell - "Nothing Compares 2 U"

Deftones - "Ohms"

Foo Fighters - "Making A Fire"

Najlepszy utwór rock:

Weezer - "All My Favorite Songs"

Kings Of Leon - "The Bandit"

Mammoth WVH - "Distance"

Paul McCartney - "Find My Way"

Foo Fighters - "Waiting On A War"

Najlepsze wykonanie metal:

Deftones - "Genesis"

Dream Theater - "The Alien"

Gojira - "Amazonia"

Mastodon - "Pushing The Tides"

Rob Zombie - "The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)"

Najlepszy album rock:

AC/DC - "Power Up"

Black Pumas - "Capitol Cuts - Live From Studio A"

Chris Cornell - "No One Sings Like You Anymore Vol. 1"

Foo Fighters - "Medicine At Midnight"

Najlepszy album alternatywa:

Fleet Foxes - "Shore"

Halsey - "If I Can’t Have Love, I Want Power"

Japanese Breakfast - "Jubilee"

Arlo Parks - "Collapsed In Sunshine"

St. Vincent - "Daddy’s Home"

Najlepszy album rap:

J. Cole - "The Off-Season"

Drake - "Certified Lover Boy"

Nas - "King’s Disease II"

Tyler, The Creator - "Call Me If You Get Lost"

Kanye West - "Donda"

Najlepszy utwór rap:

DMX - "Bath Salts" (Feat. Jay-Z & Nas)

Saweetie - "Best Friend" (Feat. Doja Cat)

Baby Keem - "Family Ties" (Feat. Kendrick Lamar)

Kanye West - "Jail" (Feat. Jay-Z)

J. Cole - "My .Life" (Feat. 21 Savage & Morray)

Najlepsze wykonanie rap:

Baby Keem - "Family Ties" (Feat. Kendrick Lamar)

Cardi B - "Up"

J. Cole - "My .Life" (Feat. 21 Savage & Morray)

Drake - "Way 2 Sexy" (Feat. Future & Young Thug)

Megan Thee Stallion - "Thot Shit"

Najlepsze wykonanie melodyjny rap:

J. Cole - "Pride Is The Devil" (Feat. Lil Baby)

Doja Cat - "Need To Know"

Lil Nas X - "Industry Baby" (Feat. Jack Harlow)

Tyler The Creator - "Wusyaname" (Feat. YoungBoyNever Broke Again & Ty Dolla $ign)

Kanye West - "Hurricane" (Feat. The Weeknd & Lil Baby)

Najlepszy album R&B:

Snoh Aalegra - "Temporary Highs In The Violet Skies"

Jon Batiste - "We Are"

Leon Bridges - "Gold-Diggers Sound"

H.E.R. - "Back Of My Mind"

Jazmine Sullivan - "Heaux Tales"

Najlepszy utwór R&B:

H.E.R. - "Damage"

SZA - "Good Days"

Giveon - "Heartbreak Anniversary"

Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Jazmine Sullivan - "Pick Up Your Feelings

Najlepsze wykonanie R&B:

Snoh Aalegra - "Lost You"

Justin Bieber - "Peaches" (Feat. Daniel Caesar & Giveon)

H.E.R. - "Damage"

Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Jazmine Sullivan - "Pick Up Your Feelings"

Najlepszy teledysk:

AC/DC - "Shot In The Dark"

Jon Batiste - "Freedom"

Tony Bennett & Lady Gaga - "I Get A Kick Out Of You"

Justin Bieber - "Peaches"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Lil Nas X - "Montero (Call Me By Your Name)"

Olivia Rodrigo - "Good 4 U"

Najlepszy producent:

Jack Antonoff

Roget Chahayed

Mike Elizondo

Hit-Boy

Ricky Reed

